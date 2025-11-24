Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας θα πραγματοποιηθεί η τελετή αφής της Ολυμπιακής φλόγας.

Συνεχίστηκαν και σήμερα, Δευτέρα, οι πρόβες στην Αρχαία Ολυμπία, ενόψει της τελετής αφής της Ολυμπιακής φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες Μιλάνο - Κορτίνα 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (26/11).

Στη σημερινή πρόβα της χορογράφου Αρτέμιδος Ιγνατίου με τις ιέρειες και τους κούρους, στον Ναό της Ήρας, άναψε από τις αχτίδες του ήλιου η Ολυμπιακή φλόγα, που θα χρησιμοποιηθεί στην τελετή της Τετάρτης.

Η τελευταία πρόβα και η τελετή θα διεξαχθούν στον εσωτερικό χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας, χωρίς παρουσία κοινού. Χθες, Κυριακή, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την αλλαγή αυτή, που κρίθηκε απαραίτητη «για την ασφάλεια όλων και τη διασφάλιση του κύρους της τελετής», λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για αύριο, Τρίτη και την Τετάρτη.

«Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ιερότητα, η παράδοση και το πνεύμα της Τελετής να τιμηθούν στο ακέραιο, παρά τις αναγκαίες προσαρμογές», ανέφερε η ΕΟΕ στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Αλλαγή και στον πρώτο λαμπαδηδρόμο

Μία ημέρα νωρίτερα, ανακοινώθηκε άλλη μία αλλαγή σε ό,τι αφορά στην τελετή αφής της Ολυμπιακής φλόγας. Τελικά πρώτος λαμπαδηδρόμος θα είναι ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας στο Παρίσι, Πέτρος Γκαϊδατζής.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τον τραυματισμό του Αλέξανδρου Γκιννή στην προπόνηση, με συνέπεια να μην μπορεί να επιτελέσει τα καθήκοντα του λαμπαδηδρόμου, στην προσπάθειά του να μη χάσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

