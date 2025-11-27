Το χρονοδιάγραμμα που θα κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων 2025, η ημερομηνία που θα ανοίξουν μετά τις γιορτές.

Οι μαθητές σε όλη τη χώρα μετρούν αντίστροφα για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, οι οποίες φέτος θα διαρκέσουν συνολικά 16 ημέρες, αποτελώντας τη μεγαλύτερη παύση του πρώτου τριμήνου της σχολικής χρονιάς. Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, τα σχολεία ετοιμάζουν τον στολισμό των τάξεων και των χώρων τους, ώστε η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα να «πλημμυρίσει» τη σχολική κοινότητα από τις αρχές Δεκεμβρίου. Η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου θα είναι η τελευταία ημέρα μαθημάτων, με πολλά σχολεία ιδίως στην Πρωτοβάθμια να αφιερώνουν τη μέρα σε γιορτές και χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες.

Οι διακοπές ξεκινούν επίσημα από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου και διαρκούν έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, όπως προβλέπει η φετινή εγκύκλιος λειτουργίας των σχολείων. Οι μαθητές επιστρέφουν στις τάξεις τους την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, έτοιμοι για το δεύτερο μισό της σχολικής χρονιάς.

Με την δύναμη της Ολυμπιακής Φλόγας

Πρώτα όμως οι μαθητές επιλεγμένων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δήλωσαν συμμετοχή στο κάλεσμα του Υπουργείου Παιδείας και της Ολυμπιακής Επιτροπής θα δώσουν το παρών στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο για να παρακολουθήσουν την τελετή παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου οι μαθητές θα απολαύσουν μια γιορτή φωτός, παιδείας και ολυμπιακών αξιών σε μια τελετή που συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό και αθλητισμό. Μέσα από τις δράσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με αξίες που συνοδεύουν την Ολυμπιακή Φλόγα εδώ και αιώνες: τη φιλία, τον σεβασμό και την αριστεία. Μια εμπειρία που υπόσχεται να μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη τους και να καλλιεργήσει ακόμη περισσότερο την αγάπη τους για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ιστορία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deike0jl6lwx?integrationId=40599y14juihe6ly}