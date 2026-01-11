Είναι τώρα εγγεγραμμένος σε ένα δεύτερο διδακτορικό πρόγραμμα, που επικεντρώνεται στην ιατρική επιστήμη και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ένα έφηβο παιδί-θαύμα τελείωσε το Λύκειο στα 8, απέκτησε διδακτορικό στην Κβαντική Φυσική στα 15 και τώρα θέλει να κατασκευάσει «Υπεράνθρωπους»

Το παιδί ονομάζεται Laurent Simons και είναι τώρα εγγεγραμμένος σε ένα δεύτερο διδακτορικό πρόγραμμα, που επικεντρώνεται στην ιατρική επιστήμη και την τεχνητή νοημοσύνη. Οι επιστημονικές επιπτώσεις δεν είναι ακόμη γνωστές. Αλλά η δομή και η ταχύτητα της ακαδημαϊκής του πορείας επιβεβαιώνονται.

Ο Simons ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στη θεωρητική φυσική στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσα στα τέλη του 2025. Η διατριβή του, με τίτλο Bose polarons σε υπερρευστά και υπερστερεά, εξέτασε τη συμπεριφορά των σωματιδίων προσμίξεων μέσα στα συμπυκνώματα Bose-Einstein, μια κατάσταση της ύλης που σχηματίζεται όταν τα άτομα ψύχονται σχεδόν στο απόλυτο μηδέν και εμφανίζουν συνεκτική κβαντική συμπεριφορά.

Αυτός ο τομέας έρευνας, που εμπίπτει στον τομέα της φυσικής συμπυκνωμένης ύλης, έχει σημασία για μελέτες στην κβαντική υπολογιστική, στις αλληλεπιδράσεις πολλών σωμάτων και στα συστήματα χαμηλής θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την τεκμηρίωση που παρείχε το πανεπιστήμιο, ο Simons εκπλήρωσε όλες τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές απαιτήσεις. Η εργασία περιελάμβανε πρακτική άσκηση στο Ινστιτούτο Max Planck για την Κβαντική Οπτική, όπου συνέβαλε σε έρευνες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις οιονεί σωματιδίων σε υπερψυχρά ατομικά περιβάλλοντα.

Πριν από το διδακτορικό του, ο Simons ολοκλήρωσε τόσο το πτυχίο όσο και το μεταπτυχιακό του στη φυσική στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσα. Το συνδυαστικό χρονοδιάγραμμα για αυτά τα πτυχία ήταν λιγότερο από δύο χρόνια. Η πρώιμη εκπαίδευσή του περιελάμβανε την ολοκλήρωση του γυμνασίου μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών.

Λατρεύει την ιατρική επιστήμη και την τεχνητή νοημοσύνη

Αμέσως μετά το διδακτορικό του στη Φυσική, ο Simons μετακόμισε στο Μόναχο για να ξεκινήσει ένα δεύτερο διδακτορικό πρόγραμμα, αυτή τη φορά στην ιατρική επιστήμη με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη. Η μετάβαση σηματοδοτεί μια μετατόπιση από τη θεωρητική μοντελοποίηση σε κβαντικά συστήματα στην εφαρμοσμένη έρευνα στις βιολογικές και υπολογιστικές επιστήμες υγείας.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη με τον βελγικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα VTM, ο Simons δήλωσε: «Μετά από αυτό, θα αρχίσω να εργάζομαι για τον στόχο μου: τη δημιουργία υπερανθρώπων». Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές των Brussels Times, έχει περιγράψει την ήττα της γήρανσης ως πρωταρχικό στόχο από την ηλικία των 11 ετών.

Η κίνηση αυτή τοποθετεί τον Simons στο περιθώριο των ενεργών συζητήσεων γύρω από την ανθρώπινη βελτίωση, έναν τομέα που περιλαμβάνει την επεξεργασία γονιδίων, την ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών και την παράταση της διάρκειας ζωής.

