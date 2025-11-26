Ποιοι μαθητές δεν θα πάνε σχολείο την προσεχή Παρασκευή 29 Νοεμβρίου.

Oι μαθητές του Κιλκίς αδημονούν για την έλευση της 29ης Νοέμβρη που φέτος «πέφτει» Παρασκευή και συνοδεύεται από χαμόγελα τριημέρου με κλειστά σχολεία καθώς αποτελεί αργία για το νομό λόγω του εορτασμού των Αγίων Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων. Μάλιστα, η αργία «πέφτει» συμπτωματικά ανήμερα της φετινής Black Friday με τους μαθητές της περιοχής να έχουν στη διάθεσή τους ένα τριήμερο χωρίς σχολικές υποχρεώσεις. Σημειωτέον κλειστά θα παραμείνουν τόσο τα Φροντιστήρια όσο και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Η άγνωστη ιστορία των Αγίων Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων

Οι προστάτες και πολιούχοι της πόλεως του Κιλκὶς Πεντεκαίδεκα Ιερομάρτυρες έζησαν τον 4ο μ.Χ. αιώνα, όταν αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης (361-363 μ.Χ.). Εορτάζονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 28 Νοεμβρίου και μαρτύρησαν μετά από βασανισμό το 363 στην Τιβεριούπολη (Στρώμνιτσα). Στη σύντομη βασιλεία του ο Ιουλιανός προσπάθησε να ανασυγκροτήσει την παντοκρατορία με βάση τις φιλοσοφικὲς και ειδωλολατρικὲς πεποιθήσεις του. Πρωταρχικὸ μέλημα του Ἰουλιανού ήταν η αποκατάσταση και επαναφορά της ειδωλολατρικής θρησκείας. Άνοιξε ξανά τους ναούς των ειδώλων, επέστρεψε τις περιουσίες τους και άρχισε προσφορὰ δημοσίων θυσιών.

Ο Ιουλιανός πρόσταξε τους διοικητές των πόλεων, να συλλαμβάνουν τους Χριστιανούς και αν δεν αρνούνταν τον Χριστό, να τους βασανίζουν μέχρι θανάτου. Ἡ ιεραποστολική και χριστιανική δράση των Πεντεκαίδεκα μαρτύρων, που ζούσαν στην Τιβεριούπολη (Στρώμνιτσα), διαδόθηκε και έφτασε ως τη Θεσσαλονίκη. Ακούγοντας την δράση των Αγίων, έσπευσαν στην Τιβεριούπολη, τους συνέλαβαν και τους προσήγαγαν σε δημόσια δίκη. Εκεί τους κατηγόρησαν ότι περιφρονούν τα διατάγματα του βασιλέως και πιστεύουν ως Θεό αυτὸν που σταυρώθηκε με ληστές και αποφάσισαν την με ξίφος θανάτωση των Αγίων.

Θεωρούνταν οι πολιούχοι της Στρώμνιτσας, έως την αποχώρηση των Ελλήνων από την πόλη και την εγκατάστασή τους στο Κιλκίς. Σήμερα οι Πεντεκαίδεκα Μάρτυρες είναι πολιούχοι του Κιλκίς. Η Εκκλησία αποκαλεί την ημέρα της εορτής των Μαρτύρων, την ημέρα του θανάτου τους, γενέθλια ημέρα, διότι αυτήν την ημέρα εισήλθαν στεφανηφόροι στην βασιλεία του Θεού. Γι’ αυτό οι πιστοί πανηγυρίζουν και εορτάζουν με χαρά την ημέρα μνήμης της αθλήσεως των μαρτύρων. Κάθε χρόνο ο Δήμος Κιλκίς τιμά με λαμπρότητα τη μνήμη των πολιούχων και προστατών του. Οι εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης των πολιούχων υλοποιούνται από τον Δήμο Κιλκίς με τη συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου και των τοπικών πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων.