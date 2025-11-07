Το χρονοδιάγραμμα των φετινών σχολικών διακοπών για τα Χριστούγεννα 2025, οι ημερομηνίες που αφορούν όλους τους μαθητές.

Συμπληρώνουμε αισίως τους δύο μήνες από την έναρξη των σχολείων με τους μαθητές να αδημονούν για την έλευση των Χριστουγέννων 2025 που σηματοδοτούν τον πρώτο κύκλο πολυήμερων διακοπών της νέας σχολικής χρονιάς. Με φόντο το τριήμερο της Επετείου του Πολυτεχνείου που φέτος «πέφτει» Δευτέρα, οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ήδη αρχίζουν να κάνουν τα πρώτα σχέδια για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές που φέτος θα έχουν διάρκεια 16 ημερών γεγονός ιδιαιτέρως καλοδεχούμενο για τα παιδιά όλων των ηλικιών.

O Νοέμβρης με τις 19 μέρες μαθημάτων θα δώσει σκυτάλη στον χριστουγεννιάτικο Δεκέμβρη με τις 17 σχολικές μέρες με ημερομηνία ορόσημο για την διακοπή των μαθημάτων για τις γιορτές να είναι η Τρίτη 23 του μήνα. Προπαραμονές των Χριστουγέννωνοι μαθητές θα περάσουν για τελευταία φορά για το 2025 το κατώφλι του σχολείου και μετά τη λήξη των μαθημάτων θα έχουν σχεδόν μισό μήνα διακοπών και αποχής από την σχολική ρουτίνα με τις εργασίες, τα διαγωνίσματα και τα διαβάσματα.

Στις 23 του μήνα τα σχολεία θα θα λειτουργήσουν κανονικά με πλήρες ωράριο μαθημάτων, όμως σε πολλές σχολικές μονάδες, κυρίως στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι τελευταίες ώρες θα αφιερωθούν σε χριστουγεννιάτικες γιορτές και δράσεις. Σύμφωνα με το καθιερωμένο σχολικό πρωτόκολλο η επιστροφή των μαθητών στα θρανία μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές θα γίνει την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.