Γιατί κάποιοι αφήνουν τα πιάτα να μαζεύονται στον νεροχύτη: η ψυχολογία πίσω από την «αταξία» της κουζίνας.

Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως κάποιοι πλένουν τα πιάτα αμέσως μόλις τελειώσουν το φαγητό, ενώ άλλοι τα αφήνουν να κάνουν βουνό στον νεροχύτη;

Tα βρώμικα πιάτα δεν λένε πάντα αυτό που νομίζουμε.

Η ψυχολογία δείχνει ότι όσοι αφήνουν τα πιάτα να συσσωρευτούν συνήθως έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας - που δεν έχουν καμία σχέση με την τεμπελιά ή την αμέλεια.

1. Έχουν μια άνεση με την... οπτική αταξία

Μπείτε σε έναν χώρο εργασίας δημιουργικού ανθρώπου και συχνά θα δείτε ένα «οργανωμένο χάος»: χαρτιά σκορπισμένα, κούπες καφέ τριών ημερών και ρούχα.

Έρευνα του Πανεπιστημίου της Μινεσότα έδειξε κάτι ενδιαφέρον: οι άνθρωποι σε ακατάστατους χώρους είχαν πέντε φορές περισσότερες δημιουργικές ιδέες από αυτούς που βρίσκονταν σε τακτοποιημένα δωμάτια.

Η στοίβα πιάτων, λοιπόν, μπορεί απλώς να σημαίνει ότι το μυαλό του ατόμου είναι απασχολημένο με πιο ενδιαφέροντα πράγματα από την κουζίνα.

2. Εστιάζουν στη μεγάλη εικόνα

Πάντα υπάρχουν αυτοί που προσέχουν κάθε λεπτομέρεια και αυτοί που κοιτούν τη συνολική εικόνα.

Όσοι αφήνουν τα πιάτα τείνουν να ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Δεν τα αγνοούν από αδιαφορία· απλώς θεωρούν ότι το πλύσιμο είναι μικρό θέμα μπροστά σε πιο σημαντικά πράγματα: δουλειά, οικογένεια, πάθος ή χόμπι.

3. Τους κουράζουν τα διλήμματα

Κάθε βρώμικο πιάτο αντιπροσωπεύει μια μικρή απόφαση: να πλυθεί τώρα ή αργότερα; Να μουσκέψει πρώτα; Πού θα το βάλω;

Η ψυχολογία δείχνει ότι η ανάκη συνεχούς λήψης αποφάσεων μειώνει τη δύναμη θέλησης και τον αυτοέλεγχο. Όταν το μυαλό έχει ήδη εξαντληθεί από άλλες επιλογές, η αποφυγή μιας ακόμη απόφασης - όπως τα πιάτα - λειτουργεί σαν μορφή αυτοπροστασίας.

4. Ζουν πιο πολύ τη στιγμή

Αυτό μπορεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά όσοι αφήνουν πιάτα συχνά εστιάζουν πλήρως στο παρόν.

Όταν εργάζονται, είναι απορροφημένοι απόλυτα. Όταν βρίσκονται με την οικογένεια, είναι παρόντες. Όταν απολαμβάνουν ένα χόμπι, τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Τα πιάτα... βρίσκονται κάπου στο μέλλον - αυτοί είναι απασχολημένοι με το τώρα.

Έρευνες δείχνουν ότι η ικανότητα εστίασης στο παρόν μειώνει το άγχος και βελτιώνει τη διαχείριση των καθημερινών στρεσογόνων καταστάσεων.

5. Χαμηλότερη ευσυνειδησία στο σπίτι

Αυτό ίσως ακούγεται αυστηρό, αλλά είναι πιο περίπλοκο απ’ ό,τι φαίνεται. Η ευσυνειδησία, ένα από τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πλαίσιο.

Κάποιος μπορεί να είναι εξαιρετικά συνεπής στη δουλειά, αλλά να δείχνει χαμηλότερη ευσυνειδησία στο σπίτι.

6. Προτιμούν τον αυθορμητισμό και την ευελιξία

Όσοι αφήνουν πιάτα να συσσωρευτούν συχνά είναι οι ίδιοι που θα αφήσουν τα πάντα για μια ξαφνική περιπέτεια ή θα αλλάξουν γρήγορα τα σχέδιά τους.

Έρευνες στην ψυχολογία δείχνουν ότι όσοι είναι άνετοι με τον αυθορμητισμό και την αταξία αντιμετωπίζουν καλύτερα τις ανατροπές της ζωής. Δεν αποσυντονίζονται όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο, γιατί δεν ήταν ποτέ προσκολλημένοι σε αυτό.

7. Νιώθουν πιο εύκολα να «πνίγονται» από τις υποχρεώσεις

Κάποιες φορές τα πιάτα που συσσωρεύονται δείχνουν απλά «υπερφόρτωση».

Όταν η πίεση στη δουλειά είναι μεγάλη, οι οικογενειακές υποχρεώσεις συνεχείς και η ψυχική ενέργεια εξαντλημένη, ακόμα και τα πιο απλά καθήκοντα γίνονται βουνό.

8. Αμφισβητούν τις κοινωνικές συμβάσεις

Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας: πλύνε τα πιάτα αμέσως, κράτησε την κουζίνα καθαρή. Όσοι αφήνουν τα πιάτα να συσσωρευτούν συνήθως αμφισβητούν τέτοιους κανόνες. Σκέφτονται ανεξάρτητα και δεν νιώθουν υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις συμβάσεις απλώς επειδή «έτσι γίνονται τα πράγματα».

Αυτό το χαρακτηριστικό συχνά επεκτείνεται και σε άλλες πτυχές της ζωής τους: αμφισβητούν εργασιακές συνήθειες, ξεπερνούν παρωχημένες παραδόσεις και χαράσσουν τη δική τους πορεία. Οι πιο ενδιαφέροντες άνθρωποι συχνά είναι αυτοί που δεν ακολουθούν όλες τις «γραμμές».

9. Εκτιμούν τις εμπειρίες περισσότερο από την τάξη

Στο τέλος της ημέρας, όσοι αφήνουν τα πιάτα συχνά έχουν διαφορετική ιεράρχηση αξιών σε σχέση με το χρόνο και την ενέργεια τους.

Προτιμούν μια ώρα παραπάνω με τα εγγόνια τους παρά να τρίψουν κατσαρόλες. Προτιμούν να τελειώσουν ένα κεφάλαιο στο βιβλίο τους παρά να γεμίσουν το πλυντήριο πιάτων.

Δεν σημαίνει ότι δεν τους νοιάζει η καθαριότητα· σημαίνει ότι όταν πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη διατήρηση της τάξης και τη δημιουργία εμπειριών, επιλέγουν τις εμπειρίες. Και, ας είμαστε ειλικρινείς, αυτό έχει μια δόση θαυμασμού.

