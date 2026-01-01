Νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού, όπως τα νησιά Κιριμπάτι παραδοσιακά κάθε χρόνο, έγιναν οι πρώτες που υποδέχθηκαν το 2026.

Ο κόσμος υποδέχθηκε την Πρωτοχρονιά 2026 με πυροτεχνήματα, φώτα και μηνύματα ειρήνης.

Μετά τα Κιριμπάτι, ακολούθησαν οι, περίπου, 600 κάτοικοι στο νησί Chatham της Νέας Ζηλανδίας. Περίπου το 1/6 του πληθυσμού του απομακρυσμένου αρχιπελάγους - κυρίως ντόπιοι - πέρασε τις τελευταίες στιγμές του 2025 στο μπαρ του Hotel Chatham, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του.

Στην Αυστραλία, το Σίδνεϊ έδωσε τον τόνο με μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων πάνω από το λιμάνι. Οι εκδηλώσεις έγιναν υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση ενόπλων σε εβραϊκή εκδήλωση στην πόλη, όπου σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι.

Στο Χονγκ Κονγκ, η προγραμματισμένη επίδειξη πυροτεχνημάτων ακυρώθηκε ως ένδειξη πένθους για τους 161 νεκρούς από πυρκαγιά που κατέστρεψε συγκρότημα πολυκατοικιών τον Νοέμβριο.

Στη Σεούλ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο περίπτερο Bosingak για το καθιερωμένο χτύπημα της καμπάνας. Η καμπάνα ηχεί 33 φορές τα μεσάνυχτα, σε ένα τελετουργικό που συνδέεται με τη βουδιστική παράδοση και σηματοδοτεί, συμβολικά, το κλείσιμο της κακοτυχίας και την είσοδο στη νέα χρονιά.

Στην Κίνα, εκδηλώσεις και παράσταση με τύμπανα έγιναν στο πέρασμα Juyong του Σινικού Τείχους, λίγο έξω από το Πεκίνο. Στο πλήθος εμφανίστηκαν πλακάτ με το «2026» και το σύμβολο αλόγου, ενόψει της Χρονιάς του Αλόγου στο κινεζικό σεληνιακό ημερολόγιο, που ξεκινά τον Φεβρουάριο.

Στη Φούζινε, στην Κροατία, η αντίστροφη μέτρηση δεν περιμένει τα μεσάνυχτα. Από το 2000 το ραντεβού δίνεται το μεσημέρι και η «πρωτοχρονιά» γιορτάζεται στην πλατεία, με μουσική, πρόποση και –για τους πιο θαρραλέους– βουτιές στη λίμνη Μπάγιερ, με σκουφάκια του Αϊ-Βασίλη.

Στην Ιαπωνία, τα μεσάνυχτα σημαδεύτηκαν από τους ήχους των καμπάνων των ναών, ενώ αρκετοί ανέβηκαν σε βουνά για να αντικρίσουν την πρώτη ανατολή του 2026.

Στο Ντουμπάι, ένα εντυπωσιακό σόου φωτός με jet skis που έκαναν ακροβατικά στη θάλασσα φώτισε τον ουρανό.

Στο Παρίσι, η αντίστροφη μέτρηση προβλήθηκε στην Αψίδα του Θριάμβου, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στα Ηλύσια Πεδία.

Στη Μόσχα, οι εορτασμοί έγιναν μέσα στο χιόνι.

Ο πάπας Λέων έκλεισε τη χρονιά με έκκληση η Ρώμη να δείξει αλληλεγγύη προς τους ξένους και τους ευάλωτους.

Στη Σκωτία, όπου η Πρωτοχρονιά είναι γνωστή ως Hogmanay, ο πρωθυπουργός Τζον Σουίνι κάλεσε τους πολίτες να τιμήσουν το μήνυμα του «Auld Lang Syne» με μικρές πράξεις καλοσύνης.

Παρά το τσουχτερό κρύο, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Times Square για το παραδοσιακό «ball drop». Η σφαίρα, βάρους 5,6 τόνων και καλυμμένη με περισσότερους από 5.000 κρυστάλλους, κατέβηκε εν μέσω κομφετί και ζητωκραυγών.

Στη Βραζιλία, πάνω από τέσσερα χιλιόμετρα της παραλίας Κοπακαμπάνα γέμισαν με κόσμο για συναυλίες και ένα 12λεπτο σόου πυροτεχνημάτων, παρά την ανησυχία για υψηλή παλίρροια και έντονο κυματισμό.

Στη Γάζα, Παλαιστίνιοι εξέφρασαν την ελπίδα ότι το 2026 θα φέρει τον τερματισμό του πολέμου. «Ο πόλεμος μας ταπείνωσε», δήλωσε εκτοπισμένη κάτοικος της Ράφα.

Σε Ελλάδα και Κύπρο, οι Αρχές επέλεξαν χαμηλού θορύβου πυροτεχνήματα, ώστε οι εορτασμοί να είναι πιο φιλικοί για παιδιά και κατοικίδια.

