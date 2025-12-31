Προκηρύξεις με πάνω από 6.500 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο θέλει να τρέξει μέχρι το τέλος Ιανουαρίου το ΑΣΕΠ.

Τη σύσταση και ενεργοποίηση ομάδων εργασίας με στόχο την επιτάχυνση κρίσιμων προκηρύξεων βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΑΣΕΠ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες στελέχωσης σε καίριους τομείς του Δημοσίου –και κυρίως στην Υγεία– παραμένουν πιεστικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής επεξεργάζονται ήδη σειρά σχεδίων προκηρύξεων, με σημαντικό αριθμό θέσεων να βρίσκεται είτε στο τελικό στάδιο δημοσίευσης είτε σε αναμονή των απαραίτητων εγγράφων συμφωνίας από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σε πιο ώριμο στάδιο βρίσκεται η προκήρυξη για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 510 θέσεων κατηγοριών ΠΕ και ΥΕ σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες φορέων του Υπουργείου Υγείας. Το σχέδιο έχει ολοκληρωθεί και έχει ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, σηματοδοτώντας την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την υποβολή αιτήσεων.

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για 1.696 θέσεις κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ, επίσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, η διαδικασία παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς αναμένεται το έγγραφο συμφωνίας προκειμένου να ακολουθήσει η αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για άλλες προκηρύξεις. Σε αναμονή των απαιτούμενων εγκρίσεων βρίσκεται το σχέδιο για την πλήρωση 43 θέσεων του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και η προκήρυξη για 1.600 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτικής σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, η οποία θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη μεγάλη προκήρυξη του Β΄ Σταδίου, που αφορά περίπου 2.701 θέσεις μόνιμου προσωπικού και ΙΔΑΧ κατηγορίας ΤΕ σε φορείς του Δημοσίου, από επιτυχόντες του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού 1Γ/2025, βάσει του ν. 4765/2021. Και σε αυτή την περίπτωση, το ΑΣΕΠ αναμένει τα έγγραφα συμφωνίας από τους φορείς, προκειμένου να προχωρήσει στα επόμενα βήματα.

Συνολικά, η εικόνα αποτυπώνει έναν αυξημένο φόρτο εργασίας για το ΑΣΕΠ, αλλά και την πρόθεση να «τρέξουν» παράλληλα πολλές προκηρύξεις, με στόχο να καλυφθούν κενά και να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που θέτει η δημόσια διοίκηση.