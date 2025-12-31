Τσουχτερό κρύο και ολικός παγετός θα επικρατήσει σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, στα βουνά της Αττικής θα υπάρξει και χιονόστρωση.

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το μεσημέρι και μετά. Όπως ανέφερε το πρωί ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης οι ανώτερες θερμοκρασιακές τιμές θα είναι μέχρι το μεσημέρι.

Από το μεσημέρι και μετά θα εισέλθει στη χώρα νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει περιοχές από την Θεσσαλία και νοτιότερα.

Μάλιστα, από την ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας δεν θα γλιτώσει η Αττική όπου το βράδυ σήμερα, στο κέντρο της Αθήνας ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 5 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά την Αττική, χιονοπτώσεις αναμένονται στην γύρω ορεινή ζώνη όπως στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα αλλά και στον Υμηττό. Δεν αποκλείεται νηφάδες να πέφτουν και στα βόρεια προάστια στην αλλαγή του χρόνου, χωρίς όμως να υπάρχει χιονόστρωση.

Οι χιονοπτώσεις θα ξεκινήσουν από νωρίς το μεσημέρι, μετά τις 12 μμ κυρίως στα βουνά γύρω από την Αττική ενώ στην αλλαγή του χρόνου αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς (γύρω στις 2 πμ) αναμένονται κάποιες χιονοπτώσεις στα υπερόρεια προάστια.

