Το αμερικανικό National Sleep Foundation συνιστά να ρυθμίζεται ο θερμοστάτης μεταξύ 15 και 19 βαθμών Κελσίου τη νύχτα.

Αν θέλετε να κοιμάστε άνετα τον χειμώνα χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις στους λογαριασμούς ρεύματος, δεν είστε μόνοι.

Η νύχτα είναι στην πραγματικότητα η ιδανική στιγμή για να εξοικονομήσετε λίγα χρήματα από το κόστος θέρμανσης όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν.

Είναι ευρέως γνωστό πως μια η θερμοκρασία μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου είναι η καλύτερη για το θερμοστάτη κατά τη διάρκεια της ημέρας τους χειμερινούς μήνες. Αλλά τι γίνεται τη νύχτα;

Πρέπει να αυξήσετε ή να χαμηλώσετε το θερμοστάτη τη νύχτα;

Μπορεί να φαίνεται αντίθετο με τη λογική, αλλά οι ειδικοί συμφωνούν ότι πρέπει να εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι κοιμόμαστε καλύτερα σε δροσερά υπνοδωμάτια και να χαμηλώσετε τον θερμοστάτη κατά μερικούς βαθμούς πριν ξαπλώσετε.

Το πόσο τον χαμηλώνετε εξαρτάται κυρίως από τις προσωπικές προτιμήσεις και από το πόσο κρύο έχει έξω.

Το National Sleep Foundation συνιστά να ρυθμίζεται ο θερμοστάτης μεταξύ 15 και 19 βαθμών Κελσίου τη νύχτα για βέλτιστο ύπνο. Οι οδηγίες του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ βρίσκονται περίπου στο μέσο αυτής της κλίμακας, προτείνοντας θερμοκρασία 18°C τη νύχτα, ανεξαρτήτως εποχής.

Γιατί κοιμόμαστε καλύτερα στο κρύο;

Έρευνες έχουν δείξει ότι κοιμόμαστε καλύτερα όταν η θερμοκρασία του δωματίου είναι μεταξύ 15 και 19°C. Αν η θερμοκρασία υπερβεί τους 24°C ή πέσει κάτω από 12°C, οι άνθρωποι γυρνάνε στο κρεβάτι όλη τη νύχτα και νιώθουν κουρασμένοι την επόμενη μέρα.

Σύμφωνα με τον Δρ. Christopher Winter, ιατρικό διευθυντή στο Charlottesville Neurology & Sleep Medicine, η θερμοκρασία του σώματός μας ακολουθεί ένα φυσικό μοτίβο υψηλών και χαμηλών τιμών κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Είμαστε πιο ζεστοί αργά το απόγευμα και πιο δροσεροί γύρω στις 5 π.μ.- λίγες ώρες πριν ξυπνήσουμε. Ο ύπνος συνήθως λαμβάνει χώρα όταν η θερμοκρασία του σώματος είναι χαμηλότερη, επομένως ένα πιο δροσερό δωμάτιο μπορεί να μας βοηθήσει να αποκοιμηθούμε γρηγορότερα.

Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε;

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, οι ιδιοκτήτες σπιτιών σε πιο ήπιες κλιματικές ζώνες που χαμηλώνουν τον θερμοστάτη κατά περίπου 5–8°C για οκτώ ώρες την ημέρα (είτε κατά τον ύπνο είτε όταν απουσιάζουν από το σπίτι) μπορούν να εξοικονομήσουν 5–15% ετησίως από το κόστος θέρμανσης.

Οι θερμοστάτες συχνά αποτελούν σημείο διαφωνίας στο σπίτι. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να συνηθίσει η οικογένειά σας μια χαμηλότερη ρύθμιση. Ξεκινήστε χαμηλώνοντας τη θερμοκρασία κατά έναν βαθμό την εβδομάδα. Προσθέστε περισσότερες κουβέρτες στα κρεβάτια και φορέστε ζεστές κάλτσες και πουλόβερ στο σπίτι, και σταδιακά όλοι θα νιώθετε πιο άνετα με τη χαμηλότερη ρύθμιση.

Πόσο χαμηλά είναι... πολύ χαμηλά;

Προσοχή όμως! Μην παρασυρθείτε. Η χαμηλότερη θερμοκρασία που πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη τον χειμώνα είναι γενικά γύρω στους 10 - 13°C. Κάτω από αυτό υπάρχει κίνδυνος να παγώσουν οι σωλήνες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) συνιστά 18°C ως τη χαμηλότερη ασφαλή θερμοκρασία για τους περισσότερους ενήλικες. Ο WHO προτείνει επίσης ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες για σπίτια με βρέφη, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ευάλωτη υγεία.

