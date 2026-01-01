Μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, η εφορία παρακολουθεί εισερχόμενες και εξερχόμενες ροές κεφαλαίων.

Με ένα εκτεταμένο και πολυεπίπεδο σχέδιο ελέγχων εισέρχεται στο 2026 η φορολογική διοίκηση, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής, διεθνή συνεργασία και στοχευμένες διασταυρώσεις στοιχείων. Το νέο πλαίσιο ελέγχων καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, από τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδύσεις μέχρι επιστροφές ΦΠΑ και ψηφιακές συναλλαγές, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό περιπτώσεων υψηλού κινδύνου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις συναλλαγές που δεν συμβαδίζουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, η εφορία παρακολουθεί εισερχόμενες και εξερχόμενες ροές κεφαλαίων, διασυνοριακούς λογαριασμούς και επενδυτικές τοποθετήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στόχος είναι να εντοπίζονται αποκλίσεις, όπως μεγάλα εμβάσματα ή συχνές επενδυτικές κινήσεις που δεν δικαιολογούνται από το φορολογικό προφίλ του φορολογουμένου.

Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο στους ελέγχους του 2026 διαδραματίζει η διεθνής ανταλλαγή πληροφοριών. Στοιχεία από αλλοδαπές φορολογικές αρχές για τόκους, μερίσματα και επενδυτικά εισοδήματα διασταυρώνονται με τις ελληνικές δηλώσεις, αποκαλύπτοντας περιπτώσεις αδήλωτων λογαριασμών ή εισοδημάτων. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε χρηματοπιστωτικούς φορείς, όπως τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες, οι οποίοι υποχρεούνται να αποστέλλουν πλήρεις αναφορές. Η μη συμμόρφωση ή οι καθυστερήσεις θεωρούνται σοβαρές παραβάσεις και ενεργοποιούν διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις επιστροφές ΦΠΑ, που αποτελούν διαχρονικά πεδίο αυξημένου κινδύνου. Η ΑΑΔΕ προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις αιτημάτων, εστιάζοντας σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που ζητούν επιστροφές δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους. Στο στόχαστρο μπαίνουν νεοσύστατες εταιρείες, εποχικές επιχειρήσεις και φορολογούμενοι με ιστορικό παραβάσεων, ενώ αυξημένοι έλεγχοι διενεργούνται και σε περιπτώσεις μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, όταν από άλλα δεδομένα προκύπτει πραγματική δραστηριότητα.

Κεντρικό εργαλείο της νέας στρατηγικής αποτελούν τα ψηφιακά συστήματα της φορολογικής διοίκησης, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA και οι πλατφόρμες διασταύρωσης συναλλαγών. Μέσω αυτών, η εφορία αποκτά σχεδόν σε πραγματικό χρόνο εικόνα για τον τζίρο, τις δαπάνες και τις συναλλαγές επιχειρήσεων και επαγγελματιών, περιορίζοντας τα περιθώρια απόκρυψης εσόδων. Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει την ιεράρχηση υποθέσεων με βάση τον κίνδυνο, ώστε οι έλεγχοι να είναι πιο στοχευμένοι και αποτελεσματικοί.