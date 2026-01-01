«Οι αρχές της δεκαετίας του ’80 έμοιαζαν «ζόρικες» από τη δεκαετία του ’70. Τα τέλη της δεκαετίας του ’80 ήταν η πύλη προς τα ’90s».

Η δεκαετία του 1980 είναι μια περίοδος που τόσο οι Baby Boomers (γεννημένοι 1946–1964) όσο και οι εκπρόσωποι της Generation X (γεννημένοι 1965–1980) θυμούνται πολύ καλά. Για πολλούς, ήταν μια εποχή με μοναδικό vibe και ποπ κουλτούρα που απλώς δεν μπορεί να αναπαραχθεί.

Σύμφωνα με το upworthy, μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, ωστόσο, υπάρχουν έντονες διαφορές ανάμεσα στις αρχές της δεκαετίας του ’80 (1980–1985) και στα τέλη της (1986–1990), σύμφωνα με Boomers και Gen Xers. Στο Reddit, συζήτησαν τις πιο εμφανείς αλλαγές και μετατοπίσεις που συνέβησαν.

Όπως σημείωσε ένας Boomer:

«Οι αρχές των ’80s έμοιαζαν με hangover από τα ’70s. Τα τέλη των ’80s ήταν η πύλη προς τα ’90s».

Αυτές είναι 12 από τις μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στις αρχές και τα τέλη των ’80s, σύμφωνα με όσους τα έζησαν:

«Οι αρχές των ’80s ήταν ουσιαστικά ακόμα τα ’70s! Τα τέλη των ’80s είναι η εποχή που όλοι σκέφτονται όταν μιλούν για εκείνη τη δεκαετία. Νέον, τεράστια μαλλιά και AquaNet για όλους. Επίσης, περάσαμε από τον Ρίγκαν στον Μπους, αλλά αυτό δεν ήταν μεγάλη πολιτική αλλαγή. Τα ’90s στην πραγματικότητα δεν ξεκίνησαν μέχρι να εκλεγεί ο Μπιλ Κλίντον.»

— No_Gold3131

«Η βασική διαφορά, κατά τη γνώμη μου, ήταν η άνοδος της τεχνολογίας. Οι αρχές των ’80s ήταν ακόμα αναλογικές και είχαν να κάνουν με το παιχνίδι έξω και τη σωματική δραστηριότητα. Τα τέλη των ’80s έγιναν πιο ψηφιακά, με CDs, υπολογιστές και καλύτερους τρόπους επικοινωνίας. Δυστυχώς, όμως, αυτό σήμανε και την αρχή του καθιστικού τρόπου ζωής, με τον κόσμο να μένει περισσότερο μέσα. Η μουσική εξελίχθηκε, έφτασε στο αποκορύφωμα γύρω στο ’85 και μετά άρχισε να πέφτει με την άνοδο των SAW (Stock, Aitken and Waterman) και τις πάρα πολλές διασκευές. Η τηλεόραση και οι ταινίες γίνονταν όλο και καλύτερες. Ήταν οι καλύτερες εποχές, ήταν και οι χειρότερες. :)»

— PhoenixDusk101

«Οι αρχές των ’80s ήταν ακόμα τα ’70s (Ψυχρός Πόλεμος / ντίσκο και πανκ / ενσύρματες τηλεφωνικές γραμμές και βρεφική καλωδιακή / ενεργή βιομηχανία) και τα τέλη των ’80s ήταν τα προ-’90s (μετα-κομμουνισμός / χιπ χοπ και μέταλ / οικιακοί υπολογιστές και εκτεταμένη καλωδιακή / αποβιομηχάνιση). Καμία δεκαετία δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα· όλες αλληλοεπικαλύπτονται. Γι’ αυτό και οι γενεακές ετικέτες είναι ανοησίες, σαν την αστρολογία.»

— JustGoodSense

«Στην αρχή της δεκαετίας, τα γυναικεία μαλλιά ήταν ίσια ή αφράτα και φιλαριστά (το κούρεμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ήταν δημοφιλές), αλλά τα ‘mall bangs’ των ύστερων ’80s δεν υπήρχαν ακόμα. Το preppy στιλ ήταν τεράστιο στην αρχή των ’80s και είχε σχεδόν εξαφανιστεί στο τέλος. Στην αρχή της δεκαετίας άκουγες REO Speedwagon στο ραδιόφωνο· στο τέλος, το hair metal τους είχε εκτοπίσει. Τα επιτόκια ήταν εξωφρενικά στην αρχή, αλλά καλύτερα στο τέλος. Η δεκαετία ξεκίνησε με σοβαρή ύφεση και είχε και το μεγάλο κραχ του ’87. Συνολικά όμως, η οικονομία ήταν καλύτερη στο τέλος.»

— nakedonmygoat

«Για μένα, οι αρχές των ’80s είναι η άνοδος του MTV και των μουσικών βίντεο, με νέα συγκροτήματα που αναζωογόνησαν τη μουσική σκηνή. Στα τέλη των ’80s, η σκηνή είχε ωριμάσει και μπαίναμε σε μια περίοδο συντήρησης αντί για καινοτομία. Η μουσική άρχισε να γίνεται πιο άχρωμη, με λίγες εξαιρέσεις όπως το “Love Shack”. Τότε ακύρωσα και τη συνδρομή μου στο Rolling Stone.»

— Brackens_World

«Η μόδα έγινε πιο φανταχτερή σε ορισμένες υποκουλτούρες στα τέλη των ’80s. Το glam rock έγινε κυρίαρχο, αλλά πριν από αυτό, στις αρχές των ’80s, οι New Romantics, οι Goths και οι New Wave είχαν ήδη πολύ εκκεντρικό στιλ.»

— Jonestown_Juice

«Όταν μιλάνε για τα ’80s, όλοι σκέφτονται ένα στερεότυπο με Duran Duran και γκέτες. Αυτά ήταν κυρίως αρχές και μέσα των ’80s. Όσοι ζήσαμε όλη τη δεκαετία ξέρουμε ότι τα τέλη των ’80s ήταν εντελώς διαφορετικά. Τα 1988 και 1989 έμοιαζαν περισσότερο με πρώιμα ’90s.»

— IHadTacosYesterday

«Σχεδιαστικά στοιχεία όπως τα νέον χρώματα, τα λέιζερ και τα grids ήταν καθαρά τέλη ’80s μέχρι περίπου το ’91. Το hair metal επίσης. Και μεγάλο μέρος της εμβληματικής sneaker κουλτούρας που θυμάμαι από το λύκειο (’86–’90).»

— put_me_on_tv

«Νομίζω ότι τα ’80s ήταν στο αποκορύφωμά τους από το ’84 έως το ’88. Εκείνη η πενταετία είναι τα πιο “eighties” χρόνια: power dressing, business κουλτούρα, μουσική, κινηματογράφος, τηλεόραση, γενική κουλτούρα. Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται τα ’80s, σχεδόν πάντα αναφέρονται σε αυτή την περίοδο.»

— User Unknown

«Οι αρχές των ’80s είχαν ακόμα πολύ hangover από τα ’70s, ήταν οικονομικά πεσμένες και χωρίς σαφή πολιτισμική ταυτότητα. Όλα άρχισαν πραγματικά από το ’84. Το 1989 ήταν ένα απότομο τέλος· ήταν σαν εκείνη η χρονιά να σκότωσε τα ’80s.»

— larasek

«Για μένα ξεκίνησαν το 1981, όταν πήρα το πρώτο μου boombox με διπλές κασέτες και ανακάλυψα το new wave. Η μόδα του new wave κορυφώθηκε γύρω στο ’82 και άρχισε να ξεθωριάζει μέχρι το ’84, δίνοντας τη θέση της στα νέον, τα hair bands και τις βάτες. Στα τέλη των ’80s ήρθαν τα Cavaricci και το χιπ χοπ, με τη σκηνή των clubs. Μετά μπήκα βαθιά στην alternative live μουσική μέχρι τα μέσα των ’90s. Για μένα υπήρχαν πολλές ξεχωριστές φάσεις.»

— PunkRockDude

«Ήμουν στο λύκειο στις αρχές των ’80s (γεννημένος το ’67, αποφοίτησα το ’85). Μοιραζόμουν κοινή κουλτούρα με τα μεγαλύτερα αδέλφια μου που ήταν στο λύκειο στα τέλη των ’70s. Η μουσική και η μόδα πέρασαν και στις αρχές των ’80s. Δεν μπορώ εύκολα να ταυτιστώ με τους εφήβους των ’90s και τη νέα κουλτούρα, ειδικά τη μουσική. Γι’ αυτό δυσκολεύτηκα πάντα να αποκαλέσω τον εαυτό μου Gen Xer. Για την ιστορία, η πρώτη φορά που άκουσα τον όρο “slacker” για μια γενιά ήταν σε ταινίες των ’90s. Θυμάμαι όμως ότι η τάξη μας του ’85 είχε χαρακτηριστεί “απαθής” από τον διευθυντή — ίσως εκεί ξεκίνησε η αλλαγή.»

— fiercelittle1