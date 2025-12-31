Πότε ξεκινούν τα μαθήματα σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές.

Από την 24 Δεκεμβρίου οι μαθητές όλων των βαθμίδων απέχουν από τα θρανία τόσο των σχολείων όσο και των φροντιστηρίων για τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες διακοπές. Μετά την Πρωτοχρονιά και παραμονές των Θεοφανίων οι μαθητές θα αρχίσουν σταδιακά να μπαίνουν σε τροχιά επιστροφής στην εκπαιδευτική καθημερινότητα καθώς το πρώτο κουδούνι για το 2026 θα χτυπήσει στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Βέβαια, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, η επανεκκίνηση των μαθημάτων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς γίνεται σε δύο φάσεις με τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών να ανοίγουν νωρίτερα από τα σχολεία ήτοι στις 3 του μήνα, όμως το σαββατοκύριακο ευνοεί διήμερη παράταση στην

Ειδικότερα, βάσει προγραμματισμού οι μαθητές που φοιτούν σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών θα κάνουν την επάνοδό τους νωρίτερα, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου. Σημειώνεται ότι η Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων, αποτελεί εκ νέου ημέρα αργίας για τα φροντιστήρια, με τα μαθήματα να επαναλαμβάνονται κανονικά από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών καλούνται να επικοινωνούν με τα φροντιστήρια ή τα κέντρα ξένων γλωσσών για να ενημερωθούν για τυχόν διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα, καθώς ορισμένες δομές επιλέγουν να ακολουθούν πλήρως το ημερολόγιο διακοπών των σχολείων, ενώ άλλες προσαρμόζουν τη ροή μαθημάτων για να καλύψουν την ύλη ή να διατηρήσουν τη συνοχή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.