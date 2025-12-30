Η άλλοτς σχολική αργία για των Τριών Ιεραρχών έχει αντικατασταθεί από εκκλησιασμό και δίωρες δραστηριότητες στα σχολεία με τους μαθητές να μην χάνουν μάθημα, κανονικά η προσέλευση και στα Φροντιστήρια.

Οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου με την εκπαιδευτική διαδικασία να επανεκκινεί μετά από δεκαέξι μέρες αποχής από τα μαθήματα. Βέβαια, το ενδιαφέρον των μαθητών στρέφεται για το πώς θα γιορταστεί φέτος η ημέρα των Τριών Ιεραρχών και αν ανήμερα της γιορτής γίνουν μαθήματα στα σχολεία ή το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναπροσαρμοστεί μέσα από δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να αναδειχθεί το πολυσήμαντο έργο των προστατών των γραμμάτων.

Τριών Ιεραρχών: Τέλος η σχολική αργία - Τι ισχύει για τα μαθήματα σε όλες τις τάξεις

Η ημέρα των Τριών Ιεραρχών τιμάται παραδοσιακά στις 30 του Γενάρη που φέτος «πέφτει» Παρασκευή. Είναι μια μέρα με συμβολισμό καθώς είναι αφιερωμένη στους τρεις μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας και προστάτες των γραμμάτων: τον Βασίλειο τον Μέγα, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό. Η γιορτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την Εκπαίδευση, καθώς προβάλλει αξίες όπως η γνώση, η σοφία, η αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός με την προσφορά των Τριών Ιεραχών στα γράμματα να αποτελεί πηγή έμπνευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, τα σχολεία δεν θα παραμείνουν κλειστά, καθώς πλέον η αργία για την ημέρα των Τριών Ιεραρχών έχει καταργηθεί. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται μετά την επιστροφή στα θρανία από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές να αποστείλει εγκύκλιο προς όλες τις σχολικές μονάδες, προτείνοντας ανήμερα της Γιορτής, να πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις και ο εκκλησιασμός. Σύμφωνα με την περσινή εγκύκλιο που εκτός απροόπτου θα ισχύσει και φέτος, η διάρκεια των εκδηλώσεων θα είναι περίπου δύο ώρες, ενώ το υπόλοιπο πρόγραμμα μαθημάτων θα τηρηθεί κανονικά. Κατά συνέπεια, θα τηρηθεί και απουσιολόγιο για όλους τους μαθητές, καθώς η συμμετοχή στις δραστηριότητες είναι υποχρεωτική.

Εκκλησιασμός και δίωρο αφιέρωμα στα σχολεία στις 30 Γενάρη - Κανονικά το πρόγραμμα και οι απουσίες

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, στα σχολεία που θα προγραμματιστεί εκκλησιασμός, οι μαθητές θα συγκεντρωθούν πρώτα στην τάξη και στη συνέχεια, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς, θα μεταβούν στην εκκλησία της γειτονιάς τους. Οι μαθητές που έχουν απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν υποχρεούνται να συμμετάσχουν στον εκκλησιασμό και δεν καταγράφεται απουσία. Μετά τον εκκλησιασμό, οι μαθητές επιστρέφουν στο σχολείο για να ολοκληρώσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Το Ολοήμερο Πρόγραμμα σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα λειτουργήσει κανονικά.

Στο πλαίσιο των εορταστικών δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δρομολογήσουν διαθεματικά projects και εργασίες με στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο των Τριών Ιεραρχών, να κατανοήσουν τη σημασία της μόρφωσης και της πνευματικής ανάπτυξης, αλλά και να συνειδητοποιήσουν την αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού. Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συνδέσουν την εκπαιδευτική διαδικασία με τη διαχρονική πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση.

Κανονικά τα μαθήματα σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών ανήμερα των Τριών Ιεραρχών

Για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, η ημέρα των Τριών Ιεραρχών δεν θεωρείται πλέον αργία, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας από το 2024. Έτσι, τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ημέρα των Τριών Ιεραρχών αποτελεί μια ευκαιρία για τους μαθητές να τιμήσουν την εκπαιδευτική και θρησκευτική παράδοση της χώρας, ενώ ταυτόχρονα η κανονική λειτουργία των σχολείων και των φροντιστηρίων διασφαλίζει τη σταθερότητα της μαθησιακής διαδικασίας και την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Η συνδυασμένη παρουσία μαθημάτων και εορταστικών δράσεων καθιστά την ημέρα αυτή μια σημαντική στιγμή στην ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή των μαθητών.