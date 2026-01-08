Το μπλόκο των αγροτών στην Υψηλή Γέφυρα οδήγησε τον Δήμο Χαλκιδέων να λάβει απόφαση αναστολής λειτουργίας δύο σχολικών μονάδων.

Κλειστό θα παραμείνει αύριο Παρασκευή 9 Ιανουαρίου το ΕΝΕΕΓΥΛ Χαλκίδας, λόγω δυσχερειών στη μετακίνηση μαθητών από τον αποκλεισμό των αγροτών της Υψηλής Γέφυρας. Ειδικότερα, με ανακοίνωσή του ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι, κατόπιν αιτημάτων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και της Διευθύντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) Χαλκίδας, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του σχολείου για αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.

Όπως τονίζεται η απόφαση της της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βακά, ελήφθη λόγω των δυσχερειών στις μετακινήσεις των μαθητών, που οφείλονται στον αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας από αγρότες σε κινητοποίηση.

Η ανακοίνωση του Δήμου Χαλκιδέων

{https://www.facebook.com/dimos.xalkideon/posts/pfbid04Cop5DjX97bk6cVMcS1hspfnS7QNT8eA8mrDjoG91pBJzVaqnAd1Yqo7iw9dFpePl}

Με νεότερη απόφαση του Δήμου για το ίδιο σκεπτικό ανακοινώθηκε ότι κλειστό θα μείνει ττην Παρασκευή 9 Ιανουαρίου και το Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση «κατόπιν αιτήματος της Διευθύντριας του Μουσικού Γυμνασίου με Λ.Τ «Νίκος Σκαλκώτας», αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του σχολείου για αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, με απόφαση της Δημάρχου Χαλκιδέων.»

{https://www.facebook.com/dimos.xalkideon/posts/pfbid0yjS31RhWzSy7EWot4d4gMysb5SmDKSBs5qPmm8jQVC2D4mwPUonxx9Q1dBC1DzLol}