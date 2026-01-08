Ο λόγος που και αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία του Δήμου Καστοριάς.

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, τα σχολεία του Δήμου Καστοριάς χαρίζοντας στους μαθητές ένα εμβόλιμο τετραήμερο ξεκούρασης αμέσως μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές με την επιστροφή στα θρανία να γίνεται την Δευτέρα 12 του μήνα.

Καστοριά: Τετραήμερο χωρίς μαθήματα για τα Ραγκουτσάρια

Οι τυχεροί μαθητές του Δήμου Καστοριάς απολαμβάνουν ακόμη μια μέρα αργίας με κλειστά σχολεία λόγω της μαζικής συμμετοχής των μαθητών στο πατροπαράδοτο έθιμο των Ραγκουτσαριών 2026, που κορυφώνεται αυτές τις ημέρες. Εξάλλου τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ήταν κλειστά και σήμερα λόγω της παρέλασης του Καστοριανού Καρναβαλιού. Όπως διευκρινίζεται στην σχετική ανακοίνωση του Δήμου παρά το γεγονός ότι θα είναι κλειστά τα σχολεία θα λειτουργούν κανονικά Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ και Δημοτικές Βιβλιοθήκες Το πρώτο «δώρο» του 2026 για τους μαθητές της Καστοριάς είναι γεγονός, με την παράδοση να συναντά το σχολικό ημερολόγιο και να δημιουργεί το πρώτο τετραήμερο της νέας χρονιάς.