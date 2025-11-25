«Πουθενά αλλού δεν συμβαίνουν αυτά»: Θύελλα αντιδράσεων για τάξη σε γκαρσονιέρα στο Ηράκλειο, τι καταγγέλλουν οι γονείς.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους γονείς μαθητών Δημοτικού Σχολείου στο Ηράκλειο Κρήτης η απόφαση να μετακινηθούν τα παιδιά της Β’ τάξης σε μισθωμένο χώρο εκτός σχολείου, τον οποίο χαρακτηρίζουν ως... «γκαρσονιέρα». Η μεταφορά αναμένεται να ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα, λόγω έλλειψης διαθέσιμων αιθουσών στο σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Patris, η διεύθυνση ενημέρωσε τους γονείς ότι εξαιτίας των κτιριακών περιορισμών οι μαθητές θα κάνουν μάθημα σε χώρο λίγα λεπτά μακριά από το σχολείο. Τα παιδιά, ηλικίας 7–8 ετών, θα συνοδεύονται κάθε πρωί από τη δασκάλα τους, ενώ στο διάλειμμα θα επιστρέφουν στην αυλή του σχολείου για παιχνίδι με τους συμμαθητές τους.

Οργή από τους γονείς: «Πουθενά αλλού δεν συμβαίνουν αυτά»

Η εικόνα μικρών παιδιών να πηγαινοέρχονται οργανωμένα από και προς τον μισθωμένο χώρο έχει προκαλέσει ανησυχία αλλά και αγανάκτηση. Οι γονείς εκφράζουν την οργή τους, δηλώνοντας πως η λύση αυτή είναι ακατάλληλη και ανεπαρκής. «Πώς είναι δυνατόν να κάνoυν μάθημα τα παιδιά σε μια γκαρσονιέρα; Πού είναι η ασφάλεια; Πού είναι οι κατάλληλες προδιαγραφές;» διερωτώνται. Πολλοί σημειώνουν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η αίθουσα διδασκόντων ή κάποιος άλλος διαθέσιμος χώρος εντός σχολείου μέχρι να βρεθεί αξιοπρεπής λύση. «Είναι δυνατόν εν έτει 2025 να μην υπάρχει λύση για τα κτιριακά;». «Πώς θα κάνουν μάθημα σε έναν τέτοιο χώρο;». «Πώς θα μεταφέρονται με ασφάλεια;» Παράλληλα προτείνουν εναλλακτικές, όπως η προσωρινή χρήση της αίθουσας διδασκόντων του σχολείου.

«Δεν πρόκειται για γκαρσονιέρα» απαντά ο Δήμος

Πηγές του δήμου Ηρακλείου απορρίπτουν τη διατύπωση «γκαρσονιέρα», τονίζοντας ότι πρόκειται για χώρο μισθωμένο επίσημα ως σχολική αίθουσα, ο οποίος έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο συγκεκριμένος χώρος είχε αρχικά προβλεφθεί να δοθεί σε νηπιαγωγείο, όμως ο Σύλλογος Γονέων του δημοτικού, σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου, είχε ζητήσει από το δημοτικό συμβούλιο να διατεθεί στο συγκεκριμένο σχολείο. Η εν λόγω αίθουσα είναι μία από τέσσερις συνολικά μισθωμένες αίθουσες που διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου εδώ και χρόνια για να καλύψει τις αυξανόμενες κτιριακές ανάγκες των σχολείων.