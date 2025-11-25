Οι γονείς ζητούν λύσεις ώστε τα παιδιά να μπορούν να παρακολουθούν πλήρως τα μαθήματα χωρίς να «θυσιάζεται» η εκπαιδευτική τους εμπειρία.

Σοβαρά προβλήματα εμφανίζονται στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων, καθώς η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού έχει οδηγήσει σε εκ περιτροπής σχόλασμα για τους μαθητές. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που στάλθηκε σήμερα από την διεύθυνση του σχολείου σε γονείς και κηδεμόνες, υπό το βάρος των κενών σε σημαντικές ειδικότητες και μέχρι ώτου επιτευχθεί κάλυψη της υποστελέχωσης, οι μαθητές κάθε Παρασκευή θα σχολάνε στις 12:25. Για τον ίδιο λόγο κάθε Πέμπτη οι μαθητές της Β, Γ1, Δ1, Δ2, ΣΤ2 θα σχολάνε στις 12:25 και οι λοιποί μαθητές στις 13:15. Το σχόλασμα θα ολοκληρώνεται κανονικά στις 13:15 μόνο Δευτέρα με Τετάρτη.

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ποιότητα της εκπαίδευσης και τη διασφάλιση της ομαλής σχολικής ζωής, υπογραμμίζοντας ότι τα κενά στα τμήματα επηρεάζουν την καθημερινότητα των παιδιών και δημιουργούν πρόσθετο άγχος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύσσωμη η μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο άμεσες ενέργειες για την κάλυψη των κενών και την επαναφορά του κανονικού προγράμματος διδασκαλίας. Οι γονείς ζητούν λύσεις ώστε τα παιδιά να μπορούν να παρακολουθούν πλήρως τα μαθήματα χωρίς να θυσιάζεται η εκπαιδευτική τους εμπειρία.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει για άλλη μια φορά τις χρόνιες ελλείψεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό και την ανάγκη για συστηματικό σχεδιασμό και ενίσχυση των σχολικών δομών ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων σε όλη τη χώρα.

Η ανακοίνωση που στάλθηκε στους γονείς για το σχόλασμα δύο ταχυτήτων