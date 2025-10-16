Οι γονείς αντιδρούν στο «τσουνάμι» συγχωνεύσεων τμημάτων και απαιτούν προσλήψεις αναπληρωτών για να καλυφθούν τα τεράστια κενά που καταγράφονται.

Τα παρατράγουδα με τα κενά στα σχολεία συνεχίζονται έχοντας ήδη συμπληρωθεί ο πρώτος σχολικός μήνας της νέας χρονιάς και όπως καταγγέλουν γονείς και εκπαιδευτικοί επιστρατεύτηκε από το αρμόδιο Υπουργείο η λύση των συγχωνεύσεων τμημάτων για να «μπαλωθούν» οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και η υποστελέχωση που φέτος έχουν «χτυπήσει κόκκινο».

Το μέτρο των συγχωνεύσεων τμημάτων δεν είναι άγνωστο στις σχολικές μονάδες καθώς τα τελευταία δύο χρόνια εφαρμόζεται κατά κόρον αυτή η πρακτική αφενός για να εξοικονομηθούν πόροι από την πρόσληψη αναπληρωτών αφετέρου και για να γίνει εξορθολογισμός των σχολείων ώστε να οδηγηθούμε σε λουκέτο σε όσα σχολεία λειτουργούν με τάξεις με λίγους μαθητές. Η εν λόγω επιλογή αποτελεί πεδίο αντίδρασης καθώς όπως καταγγέλλεται αυτή η λύση δημιουργεί τάξεις χάους με 25 μαθητές και απαράδεκτες συνθήκες μαθήματος εις βάρος και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα «πυκνώνουν» οι φωνές παραπόνων και οι διαμαρτυρίες για τις αιφνιδιαστικές άρον άρον συγχωνεύσεις τμημάτων μεσούσης της σχολικής χρονιάς.

Χαρακτηριστική η καταγγελία του συλλόγου ΠΕ Εκπαιδευτικών Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» που τονίζει ότι «η σχολική χρονιά, που ξεκίνησε με πολλά προβλήματα πριν από ενάμιση περίπου μήνα, απέχει έτη φωτός από την «κανονικότητα» που θέλουν να παρουσιάσουν κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘΑ. Η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται πάει στο χειρότερο. Μετά τη Β΄ φάση προσλήψεων τα κενά στον Σύλλογό μας παραμένουν σε δασκάλους, νηπιαγωγούς, ΕΕΠ, ΕΒΠ καθώς και σε ειδικότητες (ΠΕ06,ΠΕ11,ΠΕ08) πάνω από 250.

Πληθώρα σχολικών μονάδων δεν καταφέρνουν να απλώσουν το πρόγραμμα λειτουργίας τους, ώστε να λειτουργούν πλήρως τα ολοήμερα. Σε μια προσπάθεια να μειώσουν το πλήθος των κενών σε εκπαιδευτικούς, Υπουργείο Παιδείας και Διευθύνσεις «σκαρφίζονται» λύσεις που «βάζουν στην κλίνη του Προκρούστη» τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά των εκπαιδευτικών, στο όνομα των «δημοσιονομικών αναγκών». Μέσα του Οκτώβρη, η Διεύθυνση και το Υπ. Παιδείας, , προχωρούν σε συγχωνεύσεις τμημάτων σε 2 Δημοτικά Σχολεία του Συλλόγου μας, στο 23ο και στο 6ο.

Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο στοιβάζουν μαθητές σε λυόμενες, ακατάλληλες αίθουσες δημιουργώντας 25αρια τμήματα. Έτσι εννοούν την «αναβάθμιση της ποιότητας» της παρεχόμενης εκπαίδευσης…Από την άλλη, οι απειλές και η τρομοκρατία περισσεύουν από σχολικούς συμβούλους και Διεύθυνση προς τους εκπαιδευτικούς, που κρατάνε τα σχολεία όρθια σε αντίξοες συνθήκες, στην προσπάθειά τους να επιβάλουν την αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας – Ατομική Αξιολόγηση) που αποβλέπει στην κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών!»

«Πάρτε πίσω τις συγχωνεύσεις τμημάτων και προχωρήστε σε προσλήψεις αναπληρωτών»

Αρνητική και η στάση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δάφνης Υμηττού που καταγγέλλει πρακτικές σε μορφή τελεσιγράφου για συγχωνεύσεις τμημάτων! «Δεν θα βαρεθούμε να διαμαρτυρόμαστε και να αντιστεκόμαστε γιατί για τις επικείμενες συγχωνεύσεις τμημάτων στο το 9ο και 2ο Δημοτικό Δαφνης και δεν θα συνηθίσουμε τέτοιες πρακτικές!»

Έκρυθμη είναι και η κατάσταση στο Μαραθώνα. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου στηρίζει τον αγώνα του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Μαραθώνα ενάντια στη συγχώνευση τμημάτων που αποφασίστηκε για δύο τάξεις του σχολείου.

Όπως καταγγέλλουν στο Dnews «η απόφαση αυτή δεν εξυπηρετεί κανέναν παιδαγωγικό σκοπό. Αντίθετα, υποβαθμίζει το δημόσιο σχολείο και τη μόρφωση των παιδιών μας, στο όνομα μιας λογιστικής “εξοικονόμησης” εκπαιδευτικών. Σε μια εποχή που θα έπρεπε να συζητάμε τη μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, την ενίσχυση των σχολείων με προσωπικό και υποδομές, βλέπουμε το αντίθετο: στοίβαγμα παιδιών και απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης. Δεν θα δεχθούμε καμία συγχώνευση τμημάτων ούτε τώρα ούτε ποτέ. Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης συγχώνευσης τμημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Μαραθώνα, την επαναφορά όλων των τμημάτων που λειτουργούσαν με παιδαγωγικά κριτήρια, την ενίσχυση των σχολείων με το απαραίτητο προσωπικό και τις αναγκαίες υποδομές. Καμία απόφαση χωρίς διάλογο με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.»

«Θέλουμε σχολείο που μορφώνει – όχι που χωράει αριθμούς»

Για τραγικές συνθήκες μαθήματος με στοιβαγμένους μαθητές σε τάξεις μικρές κάνει λόγο και η ΕΛΜΕ Πειραιά καταγγέλλοντας τη λύση των συγχωνεύσεων τμημάτων. Χαρακτηριστικά σημειώνουν ότι «ακόμα και μετά τις προσλήψεις της Β’ φάσης αναπληρωτών, που είναι κατά πολύ κάτω από τις ανάγκες, τα σχολεία συνεχίζουν να λειτουργούν με κενά και εκπαιδευτικούς «λάστιχο»! Η λύση που βρίσκουν το Υπουργείο και η διοίκηση για να ‘’εξαφανίσουν’’ τα κενά (όπως άλλωστε έκαναν και πέρσι) είναι οι συγχωνεύσεις και η στοίβαξη των μαθητών σε 27άρια-28άρια τμήματα, πολλές φορές ούτε καν σε κανονικές τάξεις αλλά σε κοντέινερ, ακόμα και τώρα στα μέσα Οκτώβρη! Το Υπουργείο «Παιδείας» δεν μπορεί να κοροϊδεύει πια τους μαθητές μας και τους γονείς τους! Η λάσπη που πέταξε όλο το προηγούμενο διάστημα, για τις ευθύνες των εκπαιδευτικών, για τα δήθεν ψεύτικα κενά που δηλώνουν τα σχολεία, είχαν ένα μόνο στόχο, να κρύψουν την πολιτική της υποχρηματοδότησης της Παιδείας, να υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο τη μόρφωση των μαθητών, να προλειάνουν το έδαφος για περαιτέρω εμπορευματοποίηση-ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, δηλαδή μπίζνες πάνω σε ένα υποβαθμισμένο δημόσιο σχολείο για το οποίο ΠΟΤΕ δεν δόθηκε ουσιαστική στήριξη (σε εκπαιδευτικούς, ειδικό επιστημονικό-βοηθητικό προσωπικό, υλικές υποδομές, μεταφορές κ.λ.π.). Καμία συγχώνευση. 15 μαθητές ανά τάξη. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δημόσια, ουσιαστική εκπαίδευση.»

Το Υπουργείο Παιδείας ζητά υπομονή και....«όλα θα λυθούν»

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας γίνεται αγώνας δρόμου για να καλυφθούν τα τεράστια κενά καθώς φέτος η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο δημιουργώντας εστίες παραπόνων σε όλα τα σχολεία. Υπό το βάρος των χιλιάδων χαμένων ωρών καθημερινά η υπουργός Παιδείας θέτει στην άμεση προτεραιότητά της να καλυφθεί το χάσμα της υποστελέχωσης. Σε σημερινές της ραδιοφωνικές δηλώσεις στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ τόνισε ότι «διεκδικούμε τις πιστώσεις, είναι κάτι το οποίο γίνεται σε συνεργασία και με τα συναρμόδια υπουργεία, καθώς είναι μια άσκηση η οποία πρέπει να γίνει. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλό. Εγώ θα ‘θελα κάποια μέρα μάλιστα να παρουσιάσω και όλο αυτό, το τι σημαίνει κάλυψη των κενών σε όλη την Ελλάδα, σε μια χώρα η οποία ενώ έχει δημογραφικό ζήτημα, υπάρχουν ολιγομελή τμήματα, υπάρχουν τμήματα τα οποία εγκρίνουμε μέσα στη χρονιά μικρών τμημάτων σε όλη την Ελλάδα που καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πολλαπλές ανάγκες πανελλαδικά. Άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε μια πολύ αξιόπιστη, πολύ χρηστή διαχείριση των πιστώσεων, έτσι ώστε να αποδίδονται πραγματικά εκεί που υπάρχει αντικειμενική ανάγκη».

«Φέτος, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το ζήτημα των μειωμένων πιστώσεων, ωστόσο προχωρήσαμε με ταχύτερους ρυθμούς. Οι δύο πρώτες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, μέσα στον Σεπτέμβριο. Η Γ΄ φάση θα ολοκληρωθεί εντός Οκτωβρίου, προκειμένου να καλυφθούν όλα τα εναπομείναντα κενά. Δεσμεύομαι προσωπικά ότι το σύστημα θα «μάθει» να λειτουργεί νωρίτερα και πιο αποτελεσματικά, με καλύτερο συντονισμό στις εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών, καθώς και στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών (μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λπ.).Στόχος μας είναι, από την επόμενη σχολική χρονιά, να είμαστε ακόμη πιο συνεπείς απέναντι στους γονείς και στην εκπαιδευτική κοινότητα.»