Το σχολείο ταλανίζεται από τις ελλείψεις εκπαιδευτικών που οδηγούν σε λύσεις «μπαλώματα» ενώ το Υπουργείο Παιδείας αισιοδοξεί ότι από 1η Οκτωβρίου όλα θα επιλυθούν.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με χιλιάδες κενά σε σχολεία και ταυτόχρονα με έναν αιφνιδιαστικό «κόφτη» στο ολοήμερο πρόγραμμα, που ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό και αποδυναμώνει τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου. Οι δύο αυτές εξελίξεις δεν είναι άσχετες μεταξύ τους. Αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και σύμφωνα με την εκπαιδευτική κοινότητα αποτελούν απόρροια της υποχρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης και της λογικής των περικοπών. Τα κενά δεν είναι συγκυριακό - όπως παρουσιάζεται από το Υπουργείο -φαινόμενο αλλά μόνιμη πληγή, που οδηγεί κάθε χρόνο σε «μπαλώματα» με αναπληρωτές και σε αποδυνάμωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι υποσχέσεις και η ανατροπή

Τον Ιούνιο το Υπουργείο Παιδείας κάλεσε τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στα ολοήμερα τμήματα «χωρίς όρους και προϋποθέσεις». Οι οικογένειες προγραμμάτισαν την καθημερινότητά τους στη βάση αυτής της εξαγγελίας. Τον Σεπτέμβριο, όμως, λίγες ημέρες πριν την πλήρη έναρξη του προγράμματος, ήρθε η ανατροπή: με νέα οδηγία μπήκαν «κόφτες» και κριτήρια αποκλεισμού, αφήνοντας εκτός πλήθος μαθητών και ανατρέποντας κάθε οικογενειακό σχεδιασμό. Άπαντες οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι πρόκειται για μια απέλπιδα προσπάθεια «τέχνασμα» του Υπουργείου να «εξορθολογίσει» τα τεράστια κενά. Χιλιάδες κενές θέσεις εκπαιδευτικών οδηγούν σε τμήματα που ξεκινούν κουτσουρεμένα, σε μαθήματα που χάνονται, σε διευθυντές που αναγκάζονται να μοιράζουν το προσωπικό «όπως-όπως» για να μη μείνουν τα παιδιά χωρίς δάσκαλο. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο έντονη σε ειδικότητες όπως η Φυσική Αγωγή, οι Ξένες Γλώσσες και η Ειδική Αγωγή.

Στο Dnews γινόμαστε καθημερινά δέκτες παραπόνων και καταγγελιών για τα όσα συμβαίνουν στα σχολεία. Μαθητές που ξεκινούν τη χρονιά χωρίς όλους τους εκπαιδευτικούς. Εκπαιδευτικοί που καλούνται να «μπαλώσουν» τα κενά σε συνθήκες πίεσης. Παράπονα γονιών ότι τα παιδιά τους αποκλείονται αδικαιολόγητα από την πρόσβαση στο Ολοήμερο. Μια εικόνα που προβληματίζει και δημιουργεί ερωτηματικά για το πώς θα μπορέσει να κυλήσει ήρεμα η σχολική χρονιά όταν τα ζητήματα και τα εμπόδια έχουν εμφανιστεί από το πρώτο κιόλας κουδούνι. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί με λογιστική λογική. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα σε πλήρη, δωρεάν και ποιοτική μόρφωση – και αυτό δεν πρέπει να κόβεται ούτε στο όνομα της «εξοικονόμησης», ούτε της «ευελιξίας».

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, σημειώνει ότι «η σχολική χρονιά ξεκίνησε με τεράστιες «τρύπες» στην εκπαίδευση που δείχνουν τις προθέσεις του Υπουργείου για το πώς αντιλαμβάνεται την εκπαίδευση και το δωρεάν δημόσιο σχολείο. Τα σχολεία υπολειτουργούν γιατί επιλέχθηκε μια στρατηγική που αντί να επενδύει σε μόνιμους εκπαιδευτικούς, στηρίζεται σε αναπληρωτές. Μια πρακτική που θεωρεί τις μορφωτικές ανάγκες «πολυτέλεια» και όχι βασικό δικαίωμα. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί ως πεδίο περικοπών και το σχολείο να με τη λογική «βγάζουμε τη μέρα». Η μόρφωση δεν είναι πολυτέλεια, ούτε μπορεί να μπαίνει σε καλούπια «κόφτη».

Εξίσου προβληματικό και το τοπίο στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη. Με αιχμηρή παρέμβασή του, το Πανελλήνιο Επιστημονικό Σωματείο Ειδικής Αγωγής (ΠΕΣΕΑ) καταγγέλλει τις «αλχημείες» του Υπουργείου Παιδείας και τις αποσπασματικές λύσεις που δίνονται στα σοβαρά κενά της Γενικής και Ειδικής Αγωγής. Το Δ.Σ. του Συλλόγου τονίζει ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με «προσθαφαιρέσεις, διαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς», καθώς οι μαθητές, οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί «δεν είναι αριθμοί». Το ΠΕΣΕΑ επισημαίνει ότι παραμένουν ακάλυπτες χιλιάδες θέσεις εκπαιδευτικών, σχολικών νοσηλευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και ειδικού βοηθητικού προσωπικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξατομικευμένη υποστήριξη των αναγκών των μαθητών. Όπως σημειώνουν οι Παράλληλες Στηρίξεις δεν είναι «δώρο», αλλά βασική προϋπόθεση για τη στήριξη μαθητών. Οι Σχολικοί Νοσηλευτές δεν αρκεί να επικολλούν «επιθέματα», αλλά καλύπτουν ζωτικές ανάγκες. Οι Ψυχολόγοι και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί δεν καταγράφουν απλώς προβλήματα, αλλά παρεμβαίνουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των παιδιών. Το ΠΕΣΕΑ ξεκαθαρίζει ότι η εκπαιδευτική πολιτική δεν μπορεί να στηρίζεται σε προσωρινές λύσεις ή καθυστερημένες προσλήψεις.«Η απρόσκοπτη λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας, και ιδιαίτερα εκείνων της Ειδικής Αγωγής, πρέπει να διασφαλιστεί τώρα, προς όφελος όλων των μαθητών» ξεκαθαρίζεται.

ΕΛΜΕ Ζακύνθου: 1.566 χαμένες ώρες την πρώτη σχολική εβδομαδα

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Ζακύνθου, στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας «χάθηκαν» 1.566 διδακτικές ώρες εξαιτίας των κενών. Σε σύνολο 310 εκπαιδευτικών, απουσιάζουν 76, με αποτέλεσμα κανένα σχολείο να μην μπορεί να προσφέρει πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα. Η ένωση κάνει επίσης λόγο για «ανεπαρκέστατη» πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών (21 για πάνω από 80 κενά). Ενδεικτικά, στους κλάδους ΠΕ02 (Φιλόλογοι) και ΠΕ03 (Μαθηματικοί) καταγράφηκαν 368 και 230 μη διδαχθείσες ώρες αντίστοιχα, ενώ ελλείψεις σημειώνονται σε πληθώρα ειδικοτήτων από ξενόγλωσσους και φυσικές επιστήμες μέχρι πληροφορική και καλλιτεχνικά. Η ΕΛΜΕΖ υποστηρίζει ότι η κατάσταση ισοδυναμεί με 48 τμήματα (περίπου 1.200 μαθητές) χωρίς ούτε μία ώρα μαθήματος μέσα στην εβδομάδα αναφοράς.

«Μέχρι την 1η Οκτωβρίου όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στα σχολεία»

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας γίνεται μεγάλη επικοινωνιακή προσπάθεια να «ωραιοποιηθεί» η κατάσταση με τα κενά τονίζοντας ότι δεν μπορεί εκ των προτέρων να εκτιμηθεί ο ακριβής αριθμός όσων εκπαιδευτικών θα απουσιάσουν από τα καθήκοντά τους όμως γίνονται όλοι οι χειρισμοί ώστε να καλυφθεί η υποστελέχωση όσο το δυνατόν συντομότερο βάσει συνθηκών. Ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης σε χθεσινές του δηλώσεις στο ERTnews Radio τόνισε ότι το πρόβλημα με τα κενά θα εξομαλυνθεί μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως ανέφερε, η διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου, επισημαίνοντας ότι σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, όπου οι τοποθετήσεις παρατείνονταν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, φέτος οι διαδικασίες έχουν επιταχυνθεί.

Ο κ. Παπαδομαρκάκης παραδέχθηκε ότι 2.800 νέα κενά έχουν ήδη εντοπιστεί λόγω αδειών, τα οποία καλύπτονται με τη δεύτερη φάση προσλήψεων. Αναφερόμενος στο ζήτημα των ολοήμερων σχολείων, υπεραμύνθηκε της επαναφοράς προτεραιοτήτων στις εγγραφές, τονίζοντας ότι οι θέσεις πρέπει να δίνονται σε εργαζόμενους γονείς, μονογονεϊκές οικογένειες και παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Με αιχμηρό ύφος, χαρακτήρισε αρκετά ολοήμερα τμήματα «εικονικά», αποκαλύπτοντας ότι δημιουργούνταν τμήματα με ελάχιστους μαθητές ενώ πολλοί από τους εγγεγραμμένους μαθητές δεν τα παρακολουθούσαν τελικά. «Ας πούμε την αλήθεια επιτέλους» ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι ο στόχος της ηγεσίας δεν είναι η συρρίκνωση του θεσμού, αλλά η εύρυθμη και ουσιαστική λειτουργία του.