Στόχος της ΑΑΔΕ η απλούστευση των διαδικασιών, η ενίσχυση της διαφάνειας και η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Από το 2026 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων περνά σε νέα φάση λειτουργίας, υλοποιώντας κομβικές αλλαγές που μετασχηματίζουν ριζικά τη σχέση της φορολογικής διοίκησης με πολίτες και επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εφαρμογή του νέου ψηφιακού και οργανωτικού μοντέλου, όπως αυτό προβλέπεται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2025-2029, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι αλλαγές που τίθενται σε εφαρμογή από το 2026 αποτελούν κομβικό βήμα για τη μετάβαση στη λεγόμενη Φορολογική Διοίκηση 3.0, η οποία συνδυάζει την τεχνολογία, τα δεδομένα και το ανθρώπινο δυναμικό, με έμφαση στη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση της καθημερινής συναλλαγής των πολιτών με το Δημόσιο.

Κεντρικός πυλώνας της μεταρρύθμισης αποτελεί η κατάργηση της χωρικής αρμοδιότητας των φορολογικών υπηρεσιών. Από το 2026, κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να εξυπηρετείται από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΑΔΕ, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή έδρας, γεγονός που αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις καθυστερήσεις και τη διοικητική επιβάρυνση. Η αλλαγή αυτή συνοδεύεται από τη λειτουργία ενιαίου ψηφιακού προφίλ φορολογούμενου, στο οποίο θα συγκεντρώνονται όλα τα διαθέσιμα φορολογικά και τελωνειακά στοιχεία ανά ΑΦΜ, επιτρέποντας την ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων και την καλύτερη παρακολούθηση υποχρεώσεων.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ προχωρά στην ευρεία αυτοματοποίηση βασικών διαδικασιών, με έμφαση στις επιστροφές φόρων και στη διαχείριση ψηφιακών αιτημάτων. Οι περισσότερες επιστροφές θα πραγματοποιούνται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο αναμονής για πολίτες και επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, τα περισσότερα αιτήματα θα διεκπεραιώνονται ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της διοίκησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο νέο μοντέλο εξυπηρέτησης, το οποίο βασίζεται στην πολυκαναλική επικοινωνία. Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί ψηφιακές πλατφόρμες, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματοποιημένη καθοδήγηση και εξυπηρέτηση με ραντεβού, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον εξατομικευμένης και προβλεπτικής υποστήριξης. Στόχος είναι η μετάβαση από την απλή διεκπεραίωση συναλλαγών σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε φορολογούμενου.

Ταυτόχρονα, το 2026 επιταχύνεται η χρήση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό κινδύνων μη συμμόρφωσης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί δεδομένα από πολλαπλές πηγές, πραγματοποιεί μαζικές ψηφιακές διασταυρώσεις και ενισχύει τους αυτοματοποιημένους ελέγχους, με στόχο τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης.