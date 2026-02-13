Οι κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων για την απάτη με διαδοχικά ΑΦΜ.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες ως μέλη του κυκλώματος που έστηνε εταιρείες, τις φόρτωνε με χρέη και στη συνέχεια τις εξαφάνιζε, ανοίγοντας στη θέση τους νέες, αλλάζοντας τον ΑΦΜ με αποτέλεσμα οι οφειλές να παραμένουν ανείσπρακτες.

Το κύκλωμα των αχυρανθρώπων που φέρεται να αριθμούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπούς, είχε στήσει με αυτόν τον τρόπο 380 επιχειρήσεις, με κύρια δραστηριότητα στους τομείς της εστίασης και του εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονταν ως τυπικοί εκπρόσωποι και υπεύθυνοι των εταιρειών αλλά στην πραγματικότητα ήταν η «βιτρίνα» για αυτές, καθώς δεν είχαν πραγματική εμπλοκή στη διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών τους στοιχείων. Ανάμεσά στις εταιρείες αυτές ήταν και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα χρέη των εταιρειών αυτών ανέρχονται στα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων.

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία στρεφόμενη κατά ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ επάγγελμα.

Στην κορυφή της ιεραρχική πυραμίδας της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να βρίσκονται 10 Έλληνες πολίτες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στις κατοικίες τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.

Οι αρχές θεωρούν πως η συγκεκριμένη υπόθεση αποτυπώνει έναν ολόκληρο μηχανισμό που εκμεταλλεύεται τα κενά του συστήματος, μετατρέποντας τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε καθαρό κέρδος για οργανωμένα σχήματα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τις εταιρείες που ελέγχθηκαν, οι 317 φέρονται να είχαν οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και ακόμη 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου ανακριτή.