Η αναβάθμιση της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε με αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σε λειτουργία τέθηκε η επικαιροποιημένη ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φόρου πλοίων β’ κατηγορίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλλουν δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2024 και τα επόμενα έτη, σύμφωνα με τους νέους, τροποποιημένους συντελεστές φορολόγησης.

Η αναβάθμιση της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε με αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1038/2026, Α.1039/2026 και Α.1040/2026), με τις οποίες ενσωματώθηκαν στο ψηφιακό περιβάλλον «Δηλώσεις φόρου πλοίων β’ κατηγορίας ν. 27/1975» όλες οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αλλαγών στους συντελεστές φορολόγησης που προβλέπονται από τον ν. 5259/2025.

Για το φορολογικό έτος 2024 προβλέπονται ειδικές μεταβατικές προθεσμίες, καθώς εμπρόθεσμες θεωρούνται οι δηλώσεις φόρου πλοίων που θα υποβληθούν έως τις 25 Φεβρουαρίου 2026, καθώς και οι καταβολές της πρώτης και της δεύτερης δόσης του φόρου, εφόσον πραγματοποιηθούν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής «Δηλώσεις φόρου πλοίων β’ κατηγορίας ν. 27/1975» στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Εφαρμογές, Φορολογικές Υπηρεσίες, Πλοία και Ναυτιλιακές Εταιρείες, Δηλώσεις φόρου πλοίων β’ κατηγορίας ν. 27/1975.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ μέσω της υπηρεσίας my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00, είτε ψηφιακά όλο το 24ωρο μέσω της πλατφόρμας my1521, επιλέγοντας τα σχετικά θέματα που αφορούν πλοία και ναυτιλιακές εταιρείες.