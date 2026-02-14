Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η μη έγκαιρη γνωστοποίηση για χωριστή φορολογική δήλωση έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 ενεργοποιεί αυτόματα την υποχρέωση κοινής δήλωσης.

Η προθεσμία θεωρείται καταληκτική και η μη υποβολή σχετικής γνωστοποίησης, έστω και από έναν εκ των δύο συζύγων, ενεργοποιεί αυτομάτως την υποχρέωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης, χωρίς δυνατότητα μεταγενέστερης αλλαγής για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος.

Όπως αποσαφηνίζεται από την ΑΑΔΕ, η γνωστοποίηση για χωριστή δήλωση γίνεται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη της Αρχής και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να «σπάσει» η κοινή δήλωση των συζύγων. Σε διαφορετική περίπτωση, η φορολογική διοίκηση θεωρεί ότι οι σύζυγοι επιλέγουν τη συνήθη διαδικασία κοινής υποβολής. Επισημαίνεται πάντως ότι ακόμη και στην κοινή δήλωση, η βεβαίωση του φόρου γίνεται ξεχωριστά για κάθε σύζυγο και δεν προβλέπεται συμψηφισμός πιστωτικών και χρεωστικών ποσών μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ζευγάρι μισθωτών, όπου και οι δύο σύζυγοι έχουν αποκλειστικά εισόδημα από εργασία. Αν δεν γνωστοποιήσουν εγκαίρως την επιλογή για χωριστή δήλωση, θα υποβάλουν κοινή δήλωση, με τον καθένα να φορολογείται για το εισόδημά του ξεχωριστά, αλλά μέσα στο ίδιο έντυπο Ε1. Σε αυτή την περίπτωση, τυχόν επιστροφή φόρου του ενός δεν μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλή του άλλου.

Δεύτερο παράδειγμα αφορά σύζυγο με ελεύθερο επάγγελμα και σύζυγο με χαμηλό εισόδημα. Αν δεν υπάρξει γνωστοποίηση έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, η δήλωση θα υποβληθεί κοινά, παρά το γεγονός ότι ο ένας σύζυγος ενδέχεται να επιθυμεί χωριστή δήλωση για λόγους τεκμηρίων ή προκαταβολής φόρου. Η επιλογή αυτή, εφόσον δεν δηλωθεί εμπρόθεσμα, χάνεται για ολόκληρο το φορολογικό έτος.

Τρίτο παράδειγμα αφορά ζευγάρι που είχε υποβάλει χωριστές δηλώσεις τα προηγούμενα έτη, αλλά αμέλησε να εισέλθει στην εφαρμογή για το 2026. Αν δεν γίνει νέα γνωστοποίηση ή επιβεβαίωση της επιλογής έως την προθεσμία, η ΑΑΔΕ θα θεωρήσει ότι οι σύζυγοι επανέρχονται στο καθεστώς της κοινής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2025.