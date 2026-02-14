Δείτε τις αλλαγές που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ σχετικά με την άρση ακινησίας οχημάτων.

Από την 1η Απριλίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η δυνατότητα προσωρινής άρσης ακινησίας οχημάτων με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myCAR της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι επιβατικών Ι.Χ. και μοτοσικλετών Ι.Χ. που έχουν θέσει το όχημά τους σε ψηφιακή ή εκούσια ακινησία μπορούν, από την ημερομηνία αυτή και μετά, να το επαναφέρουν σε κυκλοφορία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός του ίδιου έτους, καταβάλλοντας μόνο το μέρος των ετήσιων τελών που αντιστοιχεί στους μήνες κυκλοφορίας μέχρι τη λήξη του έτους.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μία και μοναδική φορά ανά έτος και ο χρόνος κυκλοφορίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος στην πλατφόρμα και όχι από την ημερομηνία πληρωμής των τελών. Επισημαίνεται ότι ακόμη και τμήμα μήνα λογίζεται ως πλήρης μήνας για τον υπολογισμό των αναλογικών τελών, γεγονός που σημαίνει ότι η επιλογή της περιόδου κυκλοφορίας πρέπει να γίνεται με προσοχή από τους ιδιοκτήτες.

Για την άρση της ακινησίας προϋπόθεση αποτελεί, πέραν της καταβολής των αναλογικών τελών, η ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά την ημερομηνία της άρσης. Με τη λήξη της δηλωθείσας περιόδου κυκλοφορίας, οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να θέσουν εκ νέου το όχημα σε ακινησία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, διαφορετικά το όχημα τίθεται αυτομάτως σε ακινησία από την ΑΑΔΕ στο τελευταίο δηλωθέν σημείο στάθμευσης.

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση ελέγχου, εάν διαπιστωθεί πως όχημα που βρίσκεται σε ψηφιακή ακινησία κυκλοφορεί ή είναι σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο με πινακίδες, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, μεταξύ των οποίων η άρση της ακινησίας, η καταβολή των τελών κυκλοφορίας με πρόστιμα και η επιβολή διοικητικού προστίμου, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής αυξάνεται σημαντικά.