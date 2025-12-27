Έδειξαν με αυτόν το τρόπο, όπως είπαν, την απόφαση τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Με μια μπάλα με άχυρο και κοπριά μπροστά από το γραφείο του βουλευτή ΝΔ Φλώρινας, Σταυρού Παπασωτηρίου, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Δυτικής Μακεδονίας διαμαρτυρήθηκαν για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Έδειξαν με αυτόν το τρόπο, όπως είπαν, την απόφαση τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους. Επισημαίνουν, δε, ότι μετά τον νέο χρόνο θα σκληραίνουν τη στάση τους ζητώντας εκ των προτέρων την κατανόηση των πολιτών.

Το απόγευμα οι αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Φλώρινας θα κλείσουν το τελωνείο για τα φορτηγά 7-11 και για τα Ι.Χ. 8-9 το βράδυ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Εκπρόσωποι 18 αγροτικών μπλόκων ζητούν ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση

Εκπρόσωποι 18 αγροτικών μπλόκων από όλη τη χώρα πραγματοποίησαν συνάντηση στην Επανομή ζητώντας άμεση επίλυση των προβλημάτων τους και ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη συνάντηση τους στην Επανομή τονίζουν ότι «η κατάσταση που επικρατεί κατά κοινή ομολογία μίας ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο αυτής των αγροτών επιβάλλει την άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση». Διαφάνηκε, όπως τονίζουν στην ανακοίνωση, η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

«Μακριά από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις», συνεχίζουν στην ανακοίνωση, «όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο- ουσιαστικό- και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο».

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», τονίζουν χαρακτηριστικά, καλώντας και τους υπόλοιπους αγρότες- συναδέλφους τους «για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Η απόφαση από το μπλόκο της Νίκαιας

Νωρίτερα, τις επόμενες κινήσεις τους, έως την Πρωτοχρονιά αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Νίκαιας έξω από τη Λάρισα, στη σύσκεψη που έγινε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12).

Όπως αναφέρει το onlarissa, αύριο Κυριακή (28/12) στις 12:00 το πρωί θα μεταβούν στα διόδια του Μακρυχωρίου και θα σηκώσουν τις μπάρες επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για πέντεώρες.

Τη Δευτέρα (29/12) ωστόσο, στις 04:00 το μεσημέρι θα κλείσουν όλες οι παρακαμπτήριες οδοί για τρεις ώρες, τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα, όσο και προς Θεσσαλονίκη. «Δε θα περάσει τίποτε, ούτε προς Θεσσαλονίκη, ούτε και προς την Αθήνα» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

Την ίδια ημέρα, τα τρακτέρ θα βρεθούν και πάλι στο κέντρο της Λάρισας με τους αγρότες να μοιράζουν φυλλάδια όπου θα εξηγούν στους πολίτες για ποιο λόγο είναι στο δρόμο.

Ο κ. Μαρούδας επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως «γυρίζει μπούμερανγκ κάθε προσπάθειά της να στρέψει τον ελληνικό λαό απέναντί μας. Όλα τα στρώματα της κοινωνίας μας στηρίζουν».