Η λιτή ανάρτηση Ζιακόπουλου για τον καιρό της Κυριακής.

Την πρόγνωση του καιρού από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), αναλύει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος σημειώνοντας ότι θα έχουμε ισχυρότατους βοριάδες, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει στα… τάρταρα.

Αναλυτικά ο Δ. Ζιακόπουλος αναφέρει: «ECMWF: Διαβαθμισμένος δείκτης ακραίων τιμών υετού (πράσινο χρώμα), ανέμων (μοβ χρώμα) και θερμοκρασιών (γκρι - μπλε για τις χαμηλές και κίτρινο- κεραμιδί για τις υψηλές) για την Κυριακή 28-12-2025.

Στην κοιλάδα του Αξιού, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και στις Β. Σποράδες ο πολύ ισχυρός Βαρδάρης (8 και τοπικά 9 μποφόρ) της τελευταίας Κυριακής του έτους είναι πιθανό να πάρει πινακίδες ή τέντες, να ρίξει δέντρα, να κάνει ζημιές σε μικρά πλεούμενα και σίγουρα θα ρίξει την αισθητή θερμοκρασία στα… Τάρταρα! Αρκετά ισχυροί θα είναι και οι Καρατζοβίτης (Έδεσσα) και Ρουπελιώτης (Σέρρες)».