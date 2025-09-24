Η ΠΕΝΑΦΑ κρούει το καμπανάκι για ελλείψεις σε καθηγητές Γυμναστικής και θέτει ζητήματα ασφάλειας, ζητώντας κινήσεις ουσίας και όχι εντυπωσιασμού για ενίσχυση του σχολικού αθλητισμού.

Η Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού θα γιορταστεί και φέτος στα σχολεία όλων των βαθμίδων με τους μαθητές την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου να πηγαίνουν χωρίς τσάντα αλλά φορώντας αθλητικά και φόρμες ώστε να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες αθλητικές δραστηριότητες.

Το Υπουργείο Παιδείας δίνει μεγάλη έμφαση στον εορτασμός αυτής της μέρας που γιορτάζεται σε συνάρτηση και με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Μέρα για την προώθηση της αθλητικής κουλτούρας στο σχολείο και καλεί όλους τους μαθητές να συμμετάσχουν μαζικά στις εκδηλώσεις και δράσεις που είναι αφιερωμένες στον αθλητισμό.

Δεν είναι μια σχολική αργία αλλά μια σχολική μέρα χωρίς μαθήματα αφιερωμένη στον αθλητισμό

Παρά το γεγονός ότι δεν γίνονται μαθήματα, η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική, και οι απουσίες θα θεωρηθούν αδικαιολόγητες. Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχολικό πρωτόκολλο απουσία από αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025: Το μήνυμα στόχος του φετινού εορτασμού

Όπως τονίζεται στην σχετική εγκύκλιο με στόχο την ανάδειξη, εκτός των άλλων, της παιδαγωγικής αξίας του σχολικού αθλητισμού και την καλλιέργεια των αξιών και αρετών που απορρέουν από αυτόν, ο φετινός εορτασμός να αφιερώνεται στη σύνδεση του σχολικού αθλητισμού με την έννοια του «ενεργού πολίτη», υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση που εναρμονίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεδομένου ότι ο αθλητισμός, πέρα από τη φυσική άσκηση/δραστηριότητα για τη θωράκιση της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνική σύνδεση και την ενεργό συμμετοχή στον δημόσιο βίο.

Αντιδράσεις και «σπόντες» από την Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (ΠΕΝΑΦΑ)

Με φόντο τις σχολικές εκδηλώσεις για την Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού και τους «πανηγυρικούς» του Υπουργείου για την σημασία της αθλητικής κουλτούρας στο σχολικό περιβάλλον η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (ΠΕΝΑΦΑ) εξέφρασε έντονες αντιδράσεις και άφησε αιχμηρές «σπόντες» για τον τρόπο υλοποίησης των εκδηλώσεων. Σύμφωνα με την ΠΕΝΑΦΑ, ενώ η ημέρα θα έπρεπε να προωθεί ουσιαστικά τον αθλητισμό και τη συμμετοχή των μαθητών, η εφαρμογή της εγκυκλίου αφήνει περιθώρια ανισοτήτων και διοικητικής αβεβαιότητας, καθώς οι δραστηριότητες αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια κάθε διεύθυνσης, υπάρχουν τεράστια κενά σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ενώ πολλά σχολεία αδυνατούν να διοργανώσουν αθλητικές δράσεις λόγω ακατάλληλων υποδομών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης 1.300 από τους 7.000 μόνιμους καθηγητές Φυσικής Αγωγής απουσιάζουν από τα σχολεία, χωρίς να υπολογίζονται οι ανάγκες για το Πρόγραμμα Κολύμβησης. Η απουσία εκπαιδευτικών θέτει παιδαγωγικά και θεσμικά ζητήματα, αλλά και σοβαρά θέματα ασφάλειας, καθώς δεν έχουν ελεγχθεί τα Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών (ΑΔΥΜ) ενώ ο απαραίτητος σχολικός εξοπλισμός είναι συχνά φθαρμένος ή επικίνδυνος, με προηγούμενα περιστατικά όπου μέλη της ΠΕΝΑΦΑ αναγκάστηκαν να προμηθεύονται ή να δανείζονται εξοπλισμό. Η ΠΕΝΑΦΑ επισημαίνει ότι, παρά την αναφορά σε ανακαινίσεις 430 σχολείων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», δεν έχει διασφαλιστεί η ουσιαστική αξιοποίηση και η επάρκεια των αθλητικών εγκαταστάσεων. Καταλήγοντας οι αναπληρωτές Φυσικής Αγωγής ζητούν πιο οργανωμένο και συντονισμένο σχεδιασμό, ώστε οι εκδηλώσεις για της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου να έχουν πραγματική εκπαιδευτική και αθλητική αξία και να μην περιορίζονται σε τυπική τήρηση παρουσιών.

Η επιστολή της ΠΕΝΑΦΑ

Με την εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. 111770/Δ5/15.09.2025 καλείτε όλα τα σχολεία της χώρας να γιορτάσουν την 12η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, στις 26 Σεπτεμβρίου, με το σύνθημα «Κινούμαι, Ενεργώ, Δημιουργώ». Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική: σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, απουσιάζουν από τα σχολεία οι 1.300 από τους 7.000 μόνιμους ΚΦΑ σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις ανάγκες για το Πρόγραμμα Κολύμβησης. Το μάθημά μας καλείται να εορταστεί… με εμάς απόντες. Πέρα όμως από την παιδαγωγική και θεσμική απαξίωση, εγείρονται και σοβαρά ζητήματα ασφάλειας: • Στα σχολεία όπου δεν υπάρχει ΚΦΑ, δεν έχουν ελεγχθεί τα Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών (ΑΔΥΜ), που αποτελούν κυρίως αρμοδιότητα του γυμναστή. Αυτό σημαίνει ότι εκθέτουμε σε πιθανό κίνδυνο παιδιά που μπορεί να έχουν προβλήματα υγείας και δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Ο εξοπλισμός στα περισσότερα σχολεία είναι ελλιπής, φθαρμένος ή ακόμα και επικίνδυνος. Την περσινή χρονιά πολλά μέλη μας αναγκάστηκαν να αγοράζουν υλικό με προσωπικά τους έξοδα, να δανείζονται ή να το μεταφέρουν από άλλα σχολεία για να πραγματοποιηθεί το μάθημα. Οι μαθητές γυμνάζονται με σκουριασμένα τέρματα και μπασκέτες, λανθασμένες τοποθετήσεις εξοπλισμού σε σχέση με τις γραμμές του γηπέδου ή με επικίνδυνα όργανα. Αναρωτιόμαστε: Αν συμβεί κάτι σοβαρό, κυρία Υπουργέ, θα αναλάβετε εσείς την ευθύνη; Γιατί εμείς νίπτουμε τας χείρας μας.

Αναφέρετε ότι ανακαινίστηκαν 430 σχολεία με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» (δηλαδή τη δωρεά των πιστωτικών ιδρυμάτων), του οποίου τα «εύσημα» καρπώνεται το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., αντί να επιχορηγήσετε γενναιόδωρα και σταθερά τους Δήμους, που έχουν αναλάβει τη φροντίδα του συνόλου των σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων. Έστω, από αυτά τα 430 σχολεία, πόσα έχουν δοθεί προς χρήση στους μαθητές αυτή τη στιγμή; Σε πόσα έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό; Βλέπετε το δέντρο και χάνετε ολόκληρο το δάσος, κυρία Υπουργέ.

Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής σας καλεί:

• Να επανεξετάσετε άμεσα την απόφασή σας και να μεταφέρετε τον εορτασμό, τουλάχιστον για φέτος, μετά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της Β΄ φάσης, η οποία προσδοκούμε να είναι γενναία ώστε να καλυφθούν τα κενά.

• Να προχωρήσετε χωρίς καθυστέρηση στην κάλυψη των ελλείψεων και στη χρηματοδότηση για τον αναγκαίο αθλητικό εξοπλισμό. Για όλους τους παραπάνω εξαιρετικά σημαντικούς λόγους, θεωρούμε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η παρουσία σας στον εορτασμό της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού δεν θα απέδιδε το πραγματικό της νόημα. Αντίθετα, σας καλούμε να δώσετε προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών και στη βελτίωση των υποδομών, ώστε ο επόμενος εορτασμός να βρει τα σχολεία και τους μαθητές πραγματικά έτοιμους.