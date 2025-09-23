Στη μεγάλη απεργία της 1ης Οκτωβρίου συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, τι θα γίνει με τα μαθήματα στα σχολεία.

Έχει «κλειδώσει» η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και απομένουν οι επίσημες ξεχωριστές ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ). Η απεργία διεξάγεται με κεντρικά αιτήματα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση.

Οι εκπαιδευτικοί δίνουν δυναμικό ραντεβού στους δρόμους για να στείλουν ηχηρό μήνυμα κατά των κυβερνητικών σχεδίων που οδηγούν σε εξαντλητικά ωράρια των εργαζομένων. Βέβαια στο άκουσμα της απεργίας «φούντωσαν» και οι συζητήσεις για κλειστά σχολεία και διακοπή των μαθημάτων σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια.

Δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές δηλώνουν έτοιμοι να απεργήσουν όμως οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία ανήμερα της απεργίας καθώς δεν τίθεται ζήτημα λουκέτου και αναστολής μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί παρουσιολόγιο αλλά η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι γονείς ενημερώνονται συνήθως προφορικά από τους δασκάλους για τη συμμετοχή τους, ώστε να φροντίσουν τη φύλαξη των παιδιών. Υπάρχει πιθανότητα μη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος, ακόμη κι αν γίνουν μαθήματα το πρωί.

Σε Γυμνάσια και Λύκεια, οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά, αλλά όπου οι καθηγητές απεργούν θα υπάρξουν κενά στο πρόγραμμα. Σε περιπτώσεις συνεχόμενων κενών, οι μαθητές μπορεί να αποχωρήσουν νωρίτερα.