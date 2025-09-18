Οι απουσίες θα καταγραφούν κανονικά την Παρασκευή 26 Σεπτέμβρη καθώς ναι μεν δεν θα γίνουν μαθήματα αλλά τα σχολεία θα είναι σε πλήρη λειτουργία.

Η επόμενη εβδομάδα φέρνει ανατροπές στο πρόγραμμα των σχολείων καθώς την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε καμία βαθμίδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και τα προαύλια θα γεμίσουν με αθλητικές δράσεις και αγώνες που προωθούν την άσκηση.

Με αφορμή την 12η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025, που συνδέεται και με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, οι μαθητές όλων των τάξεων καλούνται να συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε αθλητικές εκδηλώσεις με το σύνθημα: «Κινούμαι, Ενεργώ, Δημιουργώ». Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου πρόκειται για μια σχολική μέρα με υποχρεωτικό χαρακτήρα που τα μαθήματα θα δώσουν τη θέση τους σε αθλήματα ενώ κατά τα άλλα θα τηρηθεί το πρωτόκολλο σχολικής λειτουργίας ως έχει χωρίς «εκπτώσεις» για τους μαθητές που θα θελήσουν να απέχουν και θα επιλέξουν να μείνουν σπίτι να ξεκουραστούν.

Το πρώτο άτυπο σχολικό τριήμερο χωρίς μαθήματα αλλά με αστερίσκους

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η Πανελλήνια Μέρα μπορεί να νοείται ως το πρώτο άτυπο σχολικό τριήμερο χωρίς μαθήματα καθώς συνδυάζεται με Σαββατοκύριακο και δημιουργεί ένα τριήμερο ξεκούρασης πριν την επιστροφή στις τάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου όμως οι λεπτομέρειες δείχνουν ότι είναι μια σχολική μέρα χωρίς μαθήματα. Η υποχρεωτικότητα συμμετοχής των μαθητών όπως και της φυσικής παρουσίας στα σχολεία ανήμερα της 12ης Πανελλήνιας Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025 ουσιαστικά μεταφράζεται σε τήρηση παρουσιολογίου με τις απουσίες να καραδοκούν και να μην...δικαιολογούνται.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχολικό πρωτόκολλο απουσία από αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Σε κάθε περίπτωση οι αθλητικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν είτε στους χώρους των σχολείων είτε σε αθλητικούς χώρους εκτός αυτών, καλύπτοντας όλο το σχολικό ωράριο. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την οργάνωση, ενώ η συμμετοχή όλων των μαθητών είναι υποχρεωτική. Όπως διευκρινίζεται σε κάθε περίπτωση τα σχολεία που για πρακτικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση των εκδηλώσεων την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να μεταφέρει τον εορτασμό σε άλλη ημέρα.

Η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού τονίζει το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι απλώς μια «ανάσα» από το μάθημα. Αποτελεί ευκαιρία κινητοποίησης για έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής που ενισχύει την υγεία και συμβάλλει στις σχολικές επιδόσεις. Παράλληλα, στοχεύει στην καταπολέμηση της καθιστικής ζωής και της υπερβολικής ενασχόλησης με τις οθόνες, ενισχύοντας τη σωματική και ψυχική ευεξία των παιδιών.