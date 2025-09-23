Στα σχολεία την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, δε θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα μαθήματα, οι εξαιρέσεις και η πρόβλεψη για τις απουσίες.

Οι μαθητές μετράνε αντίστροφα για την έλευση της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου όπου θα πάνε στα σχολεία χωρίς τσάντα αλλά θα είναι μια αλλιώτικη μέρα χωρίς μαθήματα αλλά με αυστηρή τήρηση απουσιών. Ο λόγος αυτής της ανατροπής στο καθιερωμένο σχολικό πρόγραμμα είναι η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού που γιορτάζεται για 12η συνεχή χρονιά στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Την ημέρα αυτή, τα σχολεία μετατρέπονται σε χώρους αθλητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με στόχο την προώθηση του αθλητισμού, της ομαδικότητας και του ευ αγωνίζεσθαι. Παρά το γεγονός ότι δεν γίνονται μαθήματα, η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική, και οι απουσίες θα θεωρηθούν αδικαιολόγητες. Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχολικό πρωτόκολλο απουσία από αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Οι επίσημες οδηγίες για την μέρα χωρίς τσάντα αλλά με αθλήματα στα σχολεία

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας θα διοργανώσουν αθλητικές δράσεις, είτε στους χώρους τους είτε σε εξωτερικούς χώρους που θα επιλεγούν για τον σκοπό αυτό. Κεντρικό σύνθημα των αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων της μέρας είναι το «Κινούμαι, Ενεργώ, Δημιουργώ». Οι δράσεις αφήνονται στη διακριτική επιλογή της κάθε διεύθυνσης, ενώ προβλέπεται να μπορούν να αξιοποιηθούν προαύλια, γυμναστήρια, πάρκα ή άλλοι ασφαλείς δημόσιοι χώροι.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και όλες οι τάξεις, αλλά και το σύνολο των εκπαιδευτικών. Να σημειωθεί ότι η δράση καλύπτει και τα ιδιωτικά σχολεία της χώρας. Βέβαια σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα σχολεία να συνδυάσουν θεωρητικά μαθήματα με αθλητικές δράσεις.

Σαφής στόχος της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού είναι η προώθηση της σωματικής άσκησης και της υγιεινής ζωής, η ανάπτυξη ομαδικότητας, συνεργασίας και κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές και η ένταξη του αθλητισμού στην καθημερινή ζωή στο σχολείο.

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025: Για ποιους μαθητές θα γίνουν κανονικά μαθήματα

Όπως κάθε χρόνο, κάποια σχολεία δεν διαθέτουν μεγάλο προαύλιο ή γυμναστήριο για όλες τις τάξεις. Σε αυτά σχολεία, ο εορτασμός της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού μπορεί να μετατεθεί για άλλη μέρα, με προγραμματισμένη επίσκεψη σε αθλητικό χώρο. Στις περιπτώσεις αυτές, στις 26 Σεπτεμβρίου θα γίνουν κανονικά τα μαθήματα και οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε επόμενο χρονικό διάστημα με τους μαθητές την προσεχή Παρασκευή να προσέρχονται κανονικά στα σχολεία με τσάντες και να παρακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα της μέρας όπως κάθε σχολική μέρα.