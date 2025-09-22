Οι μαθητές με τη δράση «Τσάντα στο Σχολείο» ξεκουράζονται δύο σαββατοκύριακα το μήνα χωρίς εργασίες και διάβασμα για διαγωνίσματα.

Μπορεί τα κενά στα σχολεία και τα προβλήματα σε Παράλληλη Στήριξη και Ολοήμερο να αποτελούν εμπόδιο για τους μαθητές καθώς χάνονται καθημερινά χιλιάδες ώρες μαθημάτων εντούτοις υπάρχουν και καλά νέα που φέρνουν χαμόγελα.

Τσάντα στο Σχολείο: Οι μαθητές κερδίζουν τριήμερα ξεκούρασης χωρίς σχολικές υποχρεώσεις

Ο λόγος για την πρωτότυπη δράση «Τσάντα στο Σχολείο» που επιστρέφει δυναμικά και φέτος για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων δίνοντας τους την ευκαιρία για δύο σαββατοκύριακα μέσα στο μήνα χωρίς εργασίες στο σπίτι και διάβασμα. Με απλά λόγια οι μαθητές από την Α έως και την ΣΤ Δημοτικού κερδίζουν δύο τριήμερα χωρίς καμιά σχολική υποχρέωση καθώς οι εκπαιδευτικοί τα προκαθορισμένα αυτά σαββατοκύριακα δεν τους βάζουν καμιά εργασία. Έτσι με το σχόλασμα μετά τα μαθήματα της Παρασκευής επιστρέφουν στα θρανία την Δευτέρα απόλυτα ξεκούραστοι.

Όπως διευκρινίζεται από τα σχολεία που την εφαρμόζουν με τεράστια επιτυχία «με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή των διδακτικών βιβλίων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον δυο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα στο σχολείο. Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί δεν αναθέτουν εργασίες ή/και γραπτές δοκιμασίες για τη Δευτέρα μετά τα Σαββατοκύριακα αυτά, διαμορφώνοντας ανάλογα το πρόγραμμα της τάξης τους. Επιδιώκεται, οι μαθητές, να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων στο πλαίσιο επανεκτίμησης της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών.»

Η πρώτη φετινή ανακοίνωση της δράσης έγινε επίσημα στους μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών. Στην ενημέρωση από πλευράς σχολείου τονίζεται ότι «η δράση Τσάντα στο σχολείο θα εφαρμοστεί στο σχολείο μας-εκτός απροόπτου- από τον Σεπτέμβριο έως τη λήξη του σχολικού έτους ως εξής:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 3 & 31 Οκτωβρίου

Παρασκευή 7 & 28 Νοεμβρίου

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Παρασκευή 6 & 27 Φεβρουαρίου

Παρασκευή 6 & 27 Μαρτίου

Παρασκευή 24 Απριλίου

Παρασκευή 29 Μαΐου

Παρασκευή 5 Ιουνίου

Σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, οι μαθητές θα παίρνουν τις τσάντες τους στο σπίτι για λόγους ασφάλειας και λόγω έλλειψης χώρου (δύο αίθουσες χρησιμοποιούνται για το ολοήμερο ), πλην όμως δε θα έχουν εργασίες τα σαββατοκύριακα που ακολουθούν τις προαναφερθείσες ημέρες.»