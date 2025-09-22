Τα κενά στα σχολεία έχουν χτυπήσει «κόκκινο» με τα μαθήματα να γίνονται με μεγάλη δυσκολία και τους εκπαιδευτικούς να πιέζουν για άμεση κάλυψη σε όλη τη χώρα.

Έκρυθμη είναι η κατάσταση με τα κενά στα σχολεία καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μόνο στην Αττική οι ελλείψεις εκπαιδευτικών αγγίζουν τις 5.000 με τα μαθήματα να γίνονται μετ΄εμποδίων, τους μαθητές να σχολάνε νωρίτερα και τις χαμένες σχολικές ώρες να πολλαπλασιάζονται.

Το πρόβλημα είναι γενικευμένο σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια με τους εκπαιδευτικούς να καταγγέλλουν ότι ενώ το Υπουργείο Παιδείας ήξερε τα προβλήματα εντούτοις αδιαφόρησε για τα κενά, η α φάση προσλήψεων αναπληρωτών κάλυψε μόλις το 48% των αναγκών και το πρώτο κουδούνι «βρήκε» τα σχολεία να παλεύουν να στήσουν ωρολόγιο πρόγραμμα. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ αναδεικνύουν το πρόβλημα της υποστελέχωσης στις τάξεις όμως το Υπουργείο κωφεύει και προσπαθεί με λύσεις «μπαλώματα» να καλύψει τα κενά, να μειώσει τις ελλείψεις και να δείξει ότι το σύστημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σχολείου.

«Πάνω από 850 κενά στον Πειραιά - Η λογική «δεν υπάρχουν λεφτά» καταδικάζει σχολεία και μαθητές»

Η πραγματικότητα όμως δείχνει την παταγώδη αποτυχία των φετινών κινήσεων. Όπως καταγγέλλει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δ’ Δημοτικού Διαμερίσματος Πειραιά η σχολική χρονιά ξεκίνησε με παρατράγουδα και όπως φαίνεται η κατάσταση δύσκολα θα εξομαλυνθεί. Η Ένωση τονίζει ότι η μόρφωση και η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορούν να θεωρούνται «κόστος», καλώντας τους γονείς να στηρίξουν ενεργά τις διεκδικήσεις για ένα σύγχρονο, ασφαλές και δημόσια χρηματοδοτούμενο σχολείο.

Ειδικότερα τονίζουν ότι «τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία είναι εκατοντάδες (περισσότερα από 850 σε όλον τον Πειραιά), κυρίως στις ειδικότητες και στην παράλληλη στήριξη. Όπως τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος, κάποιες ειδικότητες θα μείνουν στα χαρτιά (π.χ. σε ορισμένα σχολεία καλύπτονται τα εικαστικά, αλλά όχι η μουσική κ.τ.λ.).Ειδικά στην παράλληλη στήριξη, η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα καλυφθεί ένα μέρος μόνο των διαγνώσεων, πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες, που χρόνο με τον χρόνο γίνονται μεγαλύτερες. Το ολοήμερο δεν έχει ξεκινήσει στα περισσότερα σχολεία (και δεν προβλέπεται πριν τον Οκτώβρη), εξαιτίας ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς. Η καθυστέρηση προσθέτει άλλο ένα άγχος στους γονείς, ειδικά σε όσους εργάζονται μέχρι αργά το μεσημέρι. Στα ειδικά σχολεία οι ελλείψεις είναι ακόμα μεγαλύτερες και πιο επώδυνες για γονείς και μαθητές. Δεν υπάρχει πλήρες ωράριο λειτουργίας και το προσωπικό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των παιδιών.»

250 κενά στις Κυκλάδες - H έκκληση των γονέων της Πάρου

«Σε τραγική κατάσταση σχολεία στη Μύκονο.. Στο ΓΕΛ Μυκόνου υπάρχουν 12 καθηγητές ( μαζί με τον Διευθυντή και μια καθηγήτρια παράλληλης στήριξης) για 15 τμήματα και 350 μαθητές!!! 10 κενά καθηγητών! Με δίωρα και τρίωρα ξεκίνησε η χρονιά... 11 καθηγητές για 9 τμήματα στο Γυμνάσιο Χώρας και 210 μαθητές... Δεκάδες κενά καθηγητών σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα!» τονίζουν εκπαιδευτικοί στο Dnews.

Με επιστολή της προς το Υπουργείο Παιδείας, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Κυκλάδων, τους βουλευτές και τους συλλόγους γονέων, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πάρου εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα συνεχιζόμενα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία του νησιού. Στην επιστολή γίνεται λόγος για απώλεια διδακτικών ωρών, ακόμη και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, για την ανάγκη δημιουργίας δεύτερου τμήματος ένταξης στο νηπιαγωγείο Νάουσας, καθώς και για την υπολειτουργία του νεοϊδρυθέντος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού. Η Ένωση καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη όλων των κενών θέσεων, ώστε να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική ισότητα και η ασφάλεια των μαθητών.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή τους οι γονείς θίγουν ότι «η πρόσφατη μετακίνηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού από το Γενικό Λύκειο Νάουσας στο Γυμνάσιο Αρχιλόχου ανέδειξε ξανά το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται σε αυτό το μεμονωμένο περιστατικό.

Στην πραγματικότητα, σε πολλά σχολεία θα χαθούν πολλές διδακτικές ώρες σε βασικά μαθήματα, γεγονός που θα δημιουργήσει ανεπανόρθωτα κενά στη μάθηση των παιδιών μας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απώλεια ωρών σε μαθήματα που θα εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026, καθώς οι μαθητές αυτής της γενιάς διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους συνομηλίκους τους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επιτακτική ανάγκη αποτελεί και η δημιουργία 2ου τμήματος ένταξης στο νηπιαγωγείο της Νάουσας λόγω αυξημένου αριθμού παιδιών και των αξιολογικών εκθέσεων που τα αποτελέσματα ανιχνεύονται μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμα και το νεοιδρυθές Ειδικό Νηπιαγωγείο & Ειδικό Δημοτικό, ενώ υπήρχαν δεσμεύσεις ότι θα ξεκινήσει χωρίς κενά, υπολειτουργεί.

Η υποστελέχωση επιφέρει εκπαιδευτικά ελλείμματα που πλήττουν άμεσα την ποιότητα της μάθησης. Οργανωτικές δυσλειτουργίες που δυσχεραίνουν την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, αφού μειωμένος αριθμός εκπαιδευτικών σημαίνει λιγότερη εποπτεία και αυξημένες ευθύνες για τους εναπομείναντες. Ζητούμε επιτακτικά την άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πάρου και την προτεραιοποίηση της στελέχωσης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και στο ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό.Η Πάρος, ως νησί με ιδιαιτερότητες και περιορισμένη πρόσβαση, χρειάζεται έμπρακτη στήριξη στην εκπαίδευση. Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν άμεσα δράση, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η εκπαιδευτική ισότητα όσο και η ασφάλεια των μαθητών μας.»

Kραυγή αγωνίας των εκπαιδευτικών στις Κυκλάδες για τα κενά: «Όταν η εκπαίδευση λογίζεται ως κόστος, αυτοί που πρώτα πλήττονται είναι οι μαθητές»

Οι εκπαιδευτικοί των Κυκλάδων σημειώνουν ότι «γινόμαστε μάρτυρες του ανεπαρκούς και καθυστερημένου χρονικά σχεδιασμού του Υπουργείου, με αποτέλεσμα τα χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά πανελλαδικά στο πρώτο διάστημα έναρξης των μαθημάτων, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και την ομαλή ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στις Κυκλάδες, ενδεικτικά, τα κενά μόνο σε δασκάλες/ους και νηπιαγωγούς πρωινών τμημάτων είναι δεκάδες, χώρια οι ειδικότητες, ενώ η κάλυψη των Παράλληλων Στηρίξεων υπολείπεται του 50%, των εγκρίσεων, με περιπτώσεις σχολείων χωρίς παράλληλη μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης αναπληρωτών.».

Όπως τονίζουν στην κοινή τους ανακοίνωση οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε Άνδρου , Κέας , Κύθνου και Σερίφου «Θεόφιλος Καΐρης», Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων και Πάρου – Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος» «για άλλη μια σχολική χρονιά, δηλαδή, περισσεύουν τα λόγια και λείπουν οι πράξεις, με την πραγματικότητα πεισματικά να το επιβεβαιώνει, προσθέτοντας συνεχώς χαμένες διδακτικές ώρες, ιδιαίτερα φέτος με την καθυστέρηση στο άνοιγμα των πινάκων του ΑΣΕΠ και τη μεγάλη αναστάτωση που προκλήθηκε στις διαδικασίες των μεταθέσεων και των αποσπάσεων, αλλά και τις αδικίες που προέκυψαν απ’το ετεροχρονισμένο άνοιγμα οργανικών θέσεων. Τα δεκαπέντε χιλιάδες και πλέον, λοιπόν, εκπαιδευτικά κενά μαρτυρούν πως η κάλυψη των μαθητικών αναγκών αντί να αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και επένδυση στο παρόν και το μέλλον της χώρας, λογίζεται ως κόστος. Υπουργείο και κυβέρνηση γνωρίζουν καλά ποιος πραγματικά ευθύνεται για τα τεράστια κενά στην εκπαίδευση, ποιος ευθύνεται για τις ελλείψεις σε σχολικά κτήρια, εγκαταστάσεις και υλικοτεχνική υποδομή, ποιος ευθύνεται για τις αίθουσες κοντέινερ, για την εκτόξευση των τιμών στα ενοίκια, ειδικά στις υπερτουριστικές περιοχές, που αναγκάζει αρκετούς νεοδιόριστους και αναπληρωτές να περιμένουν τον Οκτώβρη για να βρουν σπίτι ή παραιτούνται μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν στο συνολικό οικονομικό βάρος μιας τέτοιας μετεγκατάστασης. Αυτό που αναμένουν γονείς κι εκπαιδευτικοί είναι η έμπρακτη επίλυση των προβλημάτων και καμιά εικονική πραγματικότητα, όπως και κανένας κοινωνικός αυτοματισμός δεν μπορεί ούτε να τα κρύψει ούτε να αποπροσανατολίσει!»

Οι κινήσεις του Υπουργείου Παιδείας για να μειωθούν εικονικά τα κενά

Διευθυντές και εκπαιδευτικοί κατήγγειλαν στο Dnews τη νέα πρακτική που επιστράτευσε το Υπουργείο Παιδείας σε μια προσπάθεια να παρουσιάσει εξωραϊσμένη την εικόνα με τα κενά στα σχολεία καθώς δεν υπάρχει ο τρόπος να εξαλειφθούν μονομιάς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ φαίνεται να επιλέγεται ανερυθρίαστα η τακτική της τεχνητής μείωσης των κενών αντί για την πραγματική κάλυψή τους. Και πώς επιτυγχάνεται αυτό;

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε εντολή στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να ζητήσουν από τους Διευθυντές των σχολείων να υπογράψουν βεβαίωση ότι τα κενά που έχουν δηλώσει είναι «πραγματικά». Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από πολλούς εκπαιδευτικούς ως πίεση προς τις σχολικές μονάδες να «διορθώσουν» τις δηλώσεις τους. Παράλληλα, ζητήθηκε η συγχώνευση τμημάτων, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπήρχε κατάτμηση για παιδαγωγικούς λόγους, με αποτέλεσμα τα κενά να εμφανίζονται μειωμένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ αρχικά οι σχολικές μονάδες είχαν δηλώσει περίπου 28.000 κενά, μετά από «διορθωτικές κινήσεις» ο αριθμός έπεσε στις 12.000.

Η ανακοίνωση της Β’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται στις 25-26 Σεπτεμβρίου ώστε αρχές Οκτώβρη οι εκπαιδευτικοί όμως ήδη γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουν φόβους ότι ακόμη και μετά τις νέες τοποθετήσεις, τα κενά θα συνεχίσουν να υπονομεύουν τη λειτουργία των σχολείων.