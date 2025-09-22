Με την εγκατάσταση των διαδρστικών πινάκων το Υπουργείο Παιδείας επιδιώκει να γίνει το μάθημα «ζωντανό» και να αναβαθμιστεί η εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών.

Το φιλόδοξο και καινοτόμο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας μέσω του οποίου οι τάξεις των σχολείων εξοπλίζονται με διαδραστικούς πίνακες συνεχίζεται και τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με νέο ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που προκηρύχθηκε δρομολογείται η προμήθεια και εγκατάσταση 2.933 διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε 1.620 σχολεία της επικράτειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 12.025.360 ευρώ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης, το έργο ενισχύει ουσιαστικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, καθώς εισάγει τη χρήση της νέας τεχνολογίας στο επίκεντρο της διδασκαλίας. Τα συστήματα αυτά αναμένεται να αποτελέσουν βασικό εργαλείο για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ενισχύοντας τη μαθητοκεντρική προσέγγιση και την συνεργατική μάθηση μέσα στην τάξη. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι με την υλοποίηση της προμήθειας θα μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, διασφαλίζοντας την ανταποδοτικότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση.

Η επιλογή των σχολείων έγινε κατόπιν επεξεργασίας των αναγκών που καταγράφηκαν από τις σχολικές μονάδες στο πληροφοριακό σύστημα myschool του ΥΠΑΙΘΑ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 16η Οκτωβρίου 2025.

Όπως έχει σημειώσει και η υπουργός Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, «με τους διαδραστικούς πίνακες στις σχολικές αίθουσες, η μάθηση γίνεται σύγχρονη, γίνεται ζωντανή, γίνεται εμπειρία για όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές Τα παιδιά μας, που είναι εξοικειωμένα από μικρή ηλικία στις ψηφιακές εφαρμογές, έχουν τώρα και στο σχολείο τους σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Το μάθημα αποκτά άλλο ενδιαφέρον, γίνεται απρόσμενα συναρπαστικό. Οι διαδραστικοί πίνακες γίνονται παράθυρο στον κόσμο της γνώσης, κάθε μέρα της ζωής τους.

Η γνώση γίνεται εμπειρία με ίσες ευκαιρίες για όλους.»

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής στην πρώτη φάση του προγράμματος έχουν εγκατασταθεί 36.000 διαδραστικοί πίνακες σε 7.000 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά η λίστα με όλες τις σχολικές μονάδες