Χιλιάδες τα κενά στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας με το ωρολόγιο πρόγραμμα να καλύπτεται με το «ζόρι» - Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις εκπαιδευτικών.

Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στα σχολεία μετά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΔΟΕ τα κενά σε εκπαιδευτικούς αγγίζουν τις 10.000 στην Πρωτοβάθμια. Εξίσου δύσκολη και προβληματική είναι η εικόνα και στην Δευτεροβάθμια όπου αθροιστικά τα κενά και στις δύο βαθμίδες φτάνουν στο εξωφρενικό νουμερο των 20.000 ελλείψεων σε προσωπικό.

Η εικόνα που προκύπτει από το σύνολο της επικράτειας αποτυπώνει σοβαρές ελλείψεις σε όλες τις βαθμίδες και σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες, με αποτέλεσμα η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων να τίθεται σε αμφισβήτηση, ειδικά στις πιο επιβαρυμένες περιοχές.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος ο πρόεδρος Σπύρος Μαρίνης έδωσε στη δημοσιότητα τα «σκληρά» νούμερα της υποστελέχωσης που μαστίζει το δημόσιο σχολείο με τους εναπομείναντες εκπαιδευτικούς να υπερβάλλουν εαυτό για να μπορέσει να λειτουργήσει κάθε τάξη και βαθμίδα με όσο δυνατόν λιγότερες χαμένες ώρες μαθημάτων.

Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Μαρίνη στο Dnews το ζήτημα με τα κενά στα σχολεία έχει «ξεφύγει» με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας που προσπαθεί μετά τον αγιασμό και την έναρξη των μαθημάτων να σώσει τα προσχήματα. Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί με διαχειριστικά «μπαλώματα» προσπαθεί να καλύψει ελάχιστες από τις δεκάδες «τρύπες».

«Στον Καιάδα» η Ειδική Αγωγή: Παράλληλη Στήριξη και Τμήματα Ένταξης υπολειτουργούν



Η Παράλληλη Στήριξη συγκεντρώνει τα περισσότερα κενά, που φτάνουν τα 4.661 σε όλη τη χώρα. Ακολουθεί η Ειδική Αγωγή με 666 κενά, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία, αφού πρόκειται για θέσεις που σχετίζονται με τις ανάγκες των πιο ευάλωτων μαθητών.Παράλληλα, σημαντικές είναι οι ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες διδασκόντων:494 δάσκαλοι, 762 νηπιαγωγοί, 374 καθηγητές Φυσικής Αγωγής, 319 καθηγητές Αγγλικών είναι απόντες από τις αίθουσες. Δύσκολη είναι η κατάσταση και για ειδικότητες όπως η Μουσική (158 κενά), η Πληροφορική (162 κενά), τα Εικαστικά (90 κενά), τα Γαλλικά (90 κενά), τα Γερμανικά (66 κενά) και η Θεατρική Αγωγή (55 κενά) .

Αυτά τα νούμερα μεταφράζονται σε κουτσουρεμένο πρόγραμμα μαθημάτων και σε μαθητές δύο ταχυτήτων με «χαμένες» ώρες μαθημάτων και γονείς σε απόγνωση λόγω του γεγονότος ότι εκατοντάδες ολοήμερα τμήματα δεν λειτουργουν.

Γονέας καταγγέλλει στο Dnews ότι «Αυτό το χάλι με τα κενά στα σχολεία είναι ντροπή. Θέλουν να κάνουν κανονικότητα να μην λειτουργούν τμήματα μέχρι αρχές Οκτώβρη- Νοέμβρη ή και καθόλου. Η απαξίωση της Παράλληλης Στήριξης και η υποστελέχωση της δεν έχει προηγούμενο καταδικάζοντας εκατοντάδες παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.Δεν ζητάμε τίποτα λιγότερο από το αυτονόητο: ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.»

Οι μεγαλύτερες ελλείψεις παρατηρούνται σε μεγάλα αστικά κέντρα

Πειραιάς: 862 κενά

Ανατολική Αττική: 817 κενά

Αθήνα Α΄: 807 κενά

Ηράκλειο: 622 κενά

Αχαΐα: 460 κενά

Κυκλάδες: 318 κενά

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για την Αττική, όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός μαθητών, αλλά και για νησιωτικές περιοχές όπως οι Κυκλάδες, όπου οι δυσκολίες στελέχωσης είναι διαχρονικές.

Τα αριθμητικά δεδομένα είναι ξεκάθαρα και σύμφωνα με τον κ. Μαρίνη δεν αφήνουν πολλά περιθώρια βελτίωσης αν το Υπουργείο Παιδείας δεν προβεί σε σημαντικές προσλήψεις αναπληρωτών. Η Β φάση όπως όλα δείχνουν «κλειδώνει» στους 8.000 αναπληρωτές αλλά και πάλι τα κενά δεν θα εξαλειφθούν απλώς θα υποχωρήσουν οι δείκτες και στις δύο βαθμίδες που είναι στο «κόκκινο».

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ έκανε λόγο για «μορφωτικό πλήγμα», που προκαλείται από τον σταθερά μεγάλο αριθμό κενών και επέκρινε την κυβέρνηση, ότι «συγκαλύπτει τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση». Μάλιστα τόνισε ότι το πρόβλημα με τα κενά που διαιωνίζονται κάθε χρόνο οφείλεται στο γεγονός ότι«παρά τους μόνιμους διορισμούς, το εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να στηρίζεται στους αναπληρωτές και οι μορφωτικές ανάγκες των παιδιών να αντιμετωπίζονται ως κόστος. Καθυστέρησαν να κινηθούν οι διαδικασίες για την τοποθέτηση αναπληρωτών, φέτος έγινε στις 4 Σεπτέμβρη ενώ πέρσι στις 23 Αυγούστου. Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε «πρωτοφανείς μεθοδεύσεις» για τις υπηρεσιακές μεταβολές».

Γονείς σε απόγνωση για τα κενά στα σχολεία

Οι γονείς συσπειρώνονται και ζητάνε από το Υπουργείο την οριζόντια κάλυψη των κενών ώστε να μπει σε μια σειρά η εκπαιδευτική διαδικασία. Χαρακτηριστική η ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Αγίου Δημητρίου που όπως καταγγέλλουν «Το Υπουργείο στη λογική της μείωσης του κόστους, προωθεί συγχωνεύσεις τμημάτων με πακτωμένους μαθητές, δημιουργώντας ακατάλληλες συνθήκες για την εκπαιδευτική διαδικασία. Έχουμε φέτος τάξη Α Δημοτικού με 25 παιδιά εκ των οποίων 7 έχουν γνωμάτευση από ΚΕΔΑΣΥ για «Παράλληλη στήριξη» και μόλις 2 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Για να μην αναφερθούμε σε κενά σε εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό, ελλείψεις σε σχολικούς νοσηλευτές, παράλληλες στηρίξεις, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς σε όλες τις βαθμίδες. Έχουμε γονείς, που επιστρατεύουν παππούδες, συγγενείς και φίλους για να μένουν τα παιδιά σπίτι το μεσημέρι μέχρι να δεήσουν να καλυφθούν τα κενά σε εκπαιδευτικός για τις τάξεις των ολοήμερων. Διεκδικούμε ένα σύγχρονο σχολείο για τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας. Τη μόρφωση και τη ζωή των παιδιών μας δεν τη χαρίζουμε σε κανέναν.»

Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί θα απεργήσουν την 1η Οκτώβρη

Στην συνέντευξη Τύπου της ΔΟΕ προαναγγέλθηκε η κλιμάκωση των αντιδράσεων των εκπαιδευτικών «ενάντια στην κυβερνητική πολιτική της εκπαιδευτικής μιζέριας» με βασικό αίτημα την ανάγκη για μαζικούς μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των κενών. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Μαρίνης δάσκαλοι και νηπιαγωγοί θα δώσουν δυναμικά το «παρών» στην μεγάλη απεργία της ΑΔΕΔΥ που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 1η Οκτώβρη.