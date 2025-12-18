Τα αιτήματα των ηθοποιών.

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών συνεχίζει τις κινητοποιήσεις του προχωρώντας σε νέα απεργία το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

«Δυναμώνουμε τον αγώνα μας συνεχίζουμε μέχρι την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στο ελεύθερο θέατρο», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Σ.Ε.Η.



Συγκεκριμένα, οι ηθοποιοί ζητούν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο, μισθό 1.250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις, ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις, πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

«Σάββατο 27 Δεκέμβρη οι ηθοποιοί απεργούμε



Δυναμώνουμε τον αγώνα μας



συνεχίζουμε μέχρι την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στο ελεύθερο θέατρο.



Η απεργία του κλάδου μας στις 5 Δεκέμβρη έδειξε ότι έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας.



Τα θέατρα έμειναν κλειστά γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να δουλεύουμε με απλήρωτες και αν ασφαλιστές πρόβες, με ωρομίσθια ένσημα, με παραστάσεις που ανεβοκατεβαίνουν κατά πως βολεύει την εργοδοσία.



Η αδιάλλακτη στάση και τα ψέματα της εργοδοσίας πήραν την απάντηση τους με απεργία στο 97% των θεάτρων.



Συνεχίζουμε με απεργία όλου του κλάδου δίνοντας τη μάχη για υπογραφή κλαδικής σύμβασης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον υπογράψουν οι δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις.



Δεν υποχωρούμε.



Απαιτούμε

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο

Μισθό 1250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις

Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις

Πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη».