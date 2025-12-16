Ξεσηκωμός εργαζομένων και συνταξιούχων για την σημερινή απεργία. Κατεβάζει ρολά το δημόσιο, μεγάλη συγκέντρωση το απόγευμα στην Αθήνα.

Μεγάλη συγκέντρωση αναμένεται στην Αθήνα το απόγευμα για την απεργία της ΑΔΕΔΥ. Ταυτόχρονα, πορείες θα πραγματοποιηθούν σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα, στην Θεσσαλονίκη τα εργατικά σωματεία καλούν στις 7 μ.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου ενώ θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα.

Κλειστοί οι Δήμοι

Μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) θα παραμείνουν κλειστοί όλοι οι δήμοι της χώρας, ενώ παράλληλα η ΚΕΔΕ καλεί τους αιρετούς στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στις 12 το μεσημέρι, έξω από τη Βουλή, με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Εξαιτίας της κινητοποίησης κλειστές θα παραμείνουν οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ πολλοί δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι εξαιρούνται του λουκέτου κοινωνικές δομές, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ -σχετική ενημέρωση στις ιστοσελίδες των δήμων.

Ποιοι απεργούν

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με απόφαση του 39ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ ενώ στάση εργασία πραγματοποιεί από τις 5 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνουν σήμερα, Τρίτη 16 Δεκέμβρη και οι εργαζόμενοι της Λέσβου με απόφαση του Εργατικού Κέντρου και τα εργατικά κέντρα Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων ενώ τα εργατικά σωματεία του Βόλου προχωρά σε συλλαλητήριο.

Στην απεργία συμμετέχουν ακόμα η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Β’ βάθμιας εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας εκπαίδευσης, που δεν έχει βγάλει ανακοίνωση αλλά έκανε γνωστό ότι συμμετέχει με βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ) από τον χώρο των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕ ΟΤΑ στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ παράλληλα κινητοποιούνται και οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ, η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στο χώρο των δημοσίων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, κλπ.

Η ΓΣΕΕ δεν έχει απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, αλλά έχει ανακοινώσει Ολομέλεια της Διοίκησής για την προσεχή Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στα γραφεία της Συνομοσπονδίας.

Απεργιακός ξεσηκωμός στη Θεσσαλία

Στη Θεσσαλία, μέχρι και την τελευταία στιγμή, σωματεία και μαζικοί φορείς εντείνουν τις προετοιμασίες για την απεργιακή μάχη. Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στον κοινό αγώνα των εργαζομένων με τους βιοπαλαιστές της υπαίθρου και των πόλεων, απέναντι στον ίδιο αντίπαλο: την πολιτική που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες στον βωμό των κερδών των λίγων.

Τα Εργατικά Κέντρα Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας, με τις απεργιακές τους αποφάσεις, υιοθετούν ως δικό τους τον δίκαιο αγώνα των βιοπαλαιστών, ακυρώνοντας στην πράξη την απαράδεκτη προσπάθεια της κυβέρνησης να στρέψει τον έναν λαϊκό αγώνα απέναντι στον άλλο. Στον Βόλο, τα εργατικά σωματεία προχωρούν στη διοργάνωση απεργιακού συλλαλητηρίου.

Σημαντική είναι και η συμβολή των φορέων των αυτοαπασχολούμενων, που όλο το προηγούμενο διάστημα στέκονται έμπρακτα στο πλευρό των αγροτών και των μπλόκων τους, δηλώνοντας τη στήριξή τους στον αγώνα για δικαίωση. Χαρακτηριστικά, ο Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας προτείνει στα μέλη του το κλείσιμο των καταστημάτων για συγκεκριμένες ώρες την ημέρα της απεργίας, ως ένδειξη αλληλεγγύης.

Σε αγωνιστική κινητοποίηση βρίσκονται και οι φοιτητές, καθώς η πλειοψηφία των Φοιτητικών Συλλόγων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα, έχει λάβει αγωνιστικές αποφάσεις, οργανώνοντας πολύμορφες δράσεις, με καταλήψεις και συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Αντίστοιχα, τα μαθητικά συμβούλια της περιοχής έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες τις προηγούμενες ημέρες, με αποχές και οργανωμένες επισκέψεις στα μπλόκα, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Στα απεργιακά συλλαλητήρια καλεί και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Λάρισας, τονίζοντας: «Να στήσουμε τα δικά μας μπλόκα σε κάθε σχολείο, με καταλήψεις, αποχές και πορείες».

Αλλαγές στα δρομολόγια

Τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω των συγκεντρώσεων στο Σύνταγμα το πρωί στις 11 και το απόγευμα στις 6:30 ενώ θα υπάρξουν και προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία.

Στην Αθήνα

Οι προσυγκεντρώσεις συνδικάτων και μαζικών φορέων στην Αθήνα, ενόψει του συλλαλητηρίου της Τρίτης, θα πραγματοποιηθούν στις 6 μ.μ. στα εξής σημεία:

Παλαιά Βουλή: Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία εργαζομένων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, καθώς και μαζικοί φορείς από δήμους του Πειραιά και της Ανατολικής Αττικής.

Προπύλαια: Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων, μαζικοί φορείς δήμων της Αττικής, καθώς και Φοιτητικοί Σύλλογοι.

Στο συλλαλητήριο της Αθήνας, που διοργανώνουν τα συνδικάτα, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, ενώ στους φοιτητές και στους συλλόγους τους απευθύνεται το κάλεσμα του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών.

Παράλληλα, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί στη συμμετοχή στο συλλαλητήριο, αλλά και σε αγωνιστικές δράσεις σε όλα τα σχολεία. Όπως σημειώνει στο κάλεσμά της: «Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, κλείνουμε τα σχολεία μας, προχωράμε σε καταλήψεις και αποχές και διεκδικούμε: Τριπλασιασμό της χρηματοδότησης για την Παιδεία – Όχι στις πανελλαδικές».

Πορείες και συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα

Μέχρι στιγμής συλλαλητήρια για την Τρίτη 16 Δεκέμβρη έχουν ανακοινωθεί σε:

- Αθήνα, 6.30 μ.μ., Σύνταγμα

- Θεσσαλονίκη, 7 μ.μ., Άγαλμα Βενιζέλου

- Πάτρα, 7.30 μ.μ., στο αγροτικό μπλόκο στον Κόμβο της Εγλυκάδας

- Άγιος Νικόλαος, 12μ., κεντρική πλατεία

- Αγρίνιο, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Αίγιο, 6.30 μ.μ., μπλόκο κόμβου γέφυρας Σελινούντα

- Αλεξανδρούπολη, 1 μ.μ., δημαρχείο

- Άμφισσα, 6 μ.μ. πλατεία Λαού

- Αργοστόλι, 6 μ.μ., πλατεία Βαλλιάνου

- Άρτα, 7.30 μ.μ., κόμβο Κυράτσας (σούπερ μάρκετ «Αγγέλης»)

- Βέροια, 6 μ.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Βόλος, 6 μ.μ., στην πλ. Ελευθερίας

- Γιάννενα, 6.30 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

- Δράμα, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ζάκυνθος, 7 μ.μ., παλαιά Νομαρχία.

- Ηγουμενίτσα, 6.30 μ.μ. στο μπλόκο στο λιμάνι

- Ηράκλειο, 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

- Θήβα, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ιεράπετρα, 12μ. κεντρική πλατεία

- Ικαρία, 6 μ.μ., πλατεία Ευδήλου

- Καβάλα, 6.30 μ.μ., πλατεία Καπνεργάτη

- Καρδίτσα, 7:30 μ.μ., στη κεντρική πλατεία

- Κέρκυρα, 10 π.μ., Εφορία

- Κομοτηνή, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κως, 11 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Λαμία, μπλόκο Μπράλου

- Λάρισα, 6 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

- Λευκάδα, 6.30 μ.μ., Αη Μηνάς

- Λήμνος, 12 μ., λιμάνι Μύρινας

- Λιβαδειά, 6 μ.μ., αγροτικό μπλόκο Κάστρου

- Νάουσα, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ξάνθη, 12μ., κεντρική πλατεία

- Πρέβεζα, 12 μ., Νοσοκομείο

- Ρέθυμνο, 6 μ.μ., Δημαρχείο

- Σάμος, 6 μ.μ., πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ

- Σέρρες, 6.30 μ.μ., Αντιπεριφέρεια

- Σητεία, 12μ., κεντρική πλατεία

- Σιάτιστα, 11 π.μ., στο μπλόκο της Μπάρας

- Σύρος, 12μ., πλατεία Μιαούλη (Δημαρχείο).

- Ρέθυμνο, 6 μ.μ., στο Δημαρχείο

- Τρίκαλα, 6 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

- Χαλκίδα, 7 μ.μ., μπλόκο Υψηλής Γέφυρας

- Χανιά, 11 π.μ., αποκλεισμός Εφορίας

- Χίος, 10.30 π.μ., πλατεία Βουνακίου.