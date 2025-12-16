Οι εκπαιδευτικοί απεργούν και διαδηλώνουν στο πλευρό της ΑΔΕΔΥ - Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία, τι αλλάζει σε σχόλασμα και ολοήμερο λόγω της κινητοποίησης.

Σε απεργιακό κλοιό, η χώρα σήμερα, Τρίτη 16 Δεκέμβρη, ανήμερα της ψήφισης του προϋπολογισμού στη Βουλή. Η ΑΔΕΔΥ έχει ήδη προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική παν δημοσιοϋπαλληλική απεργία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απεργία στρέφεται κατά ενός προϋπολογισμού που –όπως αναφέρει– εντείνει την οικονομική πίεση στους εργαζόμενους και εξυπηρετεί πολιτικές λιτότητας και στρατιωτικών δαπανών. Παράλληλα, η ομοσπονδία καλεί σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων και συνδικάτων, εκφράζοντας αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deyzbr62s1ap?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ηχηρό «παρών» των εκπαιδευτικών στην απεργία της ΑΔΕΔΥ- Πώς θα γίνουν τα μαθήματα στα σχολεία

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για τον κρατικό προϋπολογισμό, τις μισθολογικές τους συνθήκες και την υποχρηματοδότηση των σχολείων. Παράλληλα, δηλώνουν την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των εργαζομένων και των αγροτών.

Πρόεδρος ΔΟΕ: «Απεργούμε στις 16/12 για μισθούς, σχολεία και αλληλεγγύη στους αγρότες»

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, τονίζει ότι «Στις 16/12 απεργούμε, γιατί δεν γίνεται για μια ακόμη χρονιά (12η στη σειρά) να κάνουμε Χριστούγεννα χωρίς 13ο μισθό, να μετράμε τα ρέστα για να πάρουμε δώρα στα παιδιά και στα βαφτιστήρια μας. Γιατί δεν αντέχουμε άλλο τους μισθούς της εξαθλίωσης, που δεν φτάνουν ούτε για τις βασικές μας ανάγκες, και μας σπρώχνουν σε δεύτερες και τρίτες δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα.Γιατί είναι πρόκληση να ψηφίζουν έναν κρατικό προϋπολογισμό φτώχειας, λιτότητας και φοροληστείας για τον λαό, την ίδια στιγμή που χαρίζουν δισεκατομμύρια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και στις πολεμικές δαπάνες. Γιατί δεν πάει άλλο η κατάσταση στα σχολεία με την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση, την γραφειοκρατία και τις διώξεις σε απεργούς εκπαιδευτικούς. Απεργούμε για να εκφράσουμε έμπρακτα τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας στους αγρότες, που βρίσκονται στα μπλόκα του αγώνα παλεύοντας για την επιβίωσή τους. Γιατί και εμείς, οι εργαζόμενοι, θέλουμε πρόσβαση σε φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα. Στις συγκεντρώσεις, στα μπλόκα, στις διαδηλώσεις, σε όλη την Ελλάδα, στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα: Αγώνας, διεκδίκηση, ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο ίδιο μήκος κύματος η ΟΛΜΕ καλεί τους καθηγητές να συμμετάσχουν μαζικά, σημειώνοντας ότι η κινητοποίηση αποτελεί απάντηση στον «αντιλαϊκό προϋπολογισμό» και ένα μήνυμα αλληλεγγύης στους αγρότες.

Παράλληλα ο Γιώργος Τρούλης από το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών ΠΕ σημειώνει ότι «η σημερινή που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, αποτελεί απάντηση στον προτεινόμενο κρατικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης, έναν προϋπολογισμό βαθιά αντεργατικό που φορτώνει για ακόμη μία χρονιά το κόστος στους εργαζόμενους. Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως συνάγεται από τον προς ψήφιση κρατικό προϋπολογισμό, εξυπηρετεί τους λίγους και βυθίζει στην ανέχεια τους πολλούς. Ο προϋπολογισμός αυτός επιτίθεται συνειδητά στα δικαιώματα των εργαζομένων. Καθηλώνει τους μισθούς, την ώρα που η ακρίβεια στα βασικά αγαθά, στη στέγη και στην ενέργεια έχει γίνει αφόρητη πραγματικότητα. Αρνείται ουσιαστικές αυξήσεις, μετατρέποντας τη φτώχεια και την εργασιακή ανασφάλεια σε κανονικότητα για χιλιάδες εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μέσα στη δίνη των σκανδάλων, που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξέθρεψε, είναι ξεκάθαρο ποιους υπηρετεί και ποιους θυσιάζει.

Η παιδεία, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια αντιμετωπίζονται ως «δημοσιονομικό βάρος», ενώ αυξάνονται οι δαπάνες για καταστολή, εξοπλισμούς και μηχανισμούς ελέγχου. Είναι η ίδια πολιτική που απαιτεί «πειθαρχία» από τους εργαζόμενους, αλλά ανοχή και ασυλία για τα μεγάλα συμφέροντα που λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα. Στην εκπαίδευση, ο προϋπολογισμός αυτός συνεχίζει τη στρατηγική απαξίωσης και υποχρηματοδότησης του δημόσιου σχολείου. Δεν προβλέπει την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των σχολικών μονάδων, δεν εξασφαλίζει επαρκείς μόνιμους διορισμούς για να σταματήσει η ομηρία των αναπληρωτών, αναπαράγει τις μορφωτικές και κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, δεν εγγυάται αξιοπρεπείς όρους εργασίας για τους εκπαιδευτικούς, αφήνει τα κτήρια και την υλικοτεχνική υποδομή στη διαχείριση των δήμων και των σχολείων χωρίς την παραμικρή ενίσχυση. Αντίθετα, συντηρεί την επισφάλεια και την υποβάθμιση του παιδαγωγικού μας ρόλου, υπονομεύοντας ευθέως τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dewvbv1iy1lt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Απεργία ΠΟΣΕΕΠΕΑ στις 16 Δεκεμβρίου με Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπ. Παιδείας

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού) κήρυξε 24ωρη απεργία για σήμερα, σε πλήρη σύμπλευση και αλληλεγγύη με την πανελλαδική απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ, με βασικό αίτημα την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων και την προάσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις, οι εργαζόμενοι καλούνται σε Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας στις 13:30, καθώς και σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ). Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ επισημαίνει τα βασικά αιτήματα του κλάδου ΕΕΠ-ΕΒΠ:

Μισθολογική αναβάθμιση και αύξηση αποδοχών.

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και αναπληρωτών.

Καμία αύξηση ωραρίου και πλήρης κάλυψη οργανικών θέσεων.

Επαρκής στελέχωση ΚΕΔΑΣΥ, σχολικών μονάδων και δομών Ειδικής Αγωγής.

Θεσμική κατοχύρωση ρόλου και καθηκόντων του ΕΕΠ-ΕΒΠ, με συνεχόμενη επιμόρφωση.

Διασφάλιση πόρων και υποδομών για τη δημόσια εκπαίδευση και υποστήριξη.

Ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Η ομοσπονδία καλεί όλα τα μέλη να συμμετάσχουν δυναμικά στην απεργία και στις παραστάσεις διαμαρτυρίας, στέλνοντας μήνυμα ότι ο αγώνας για αξιοπρεπή εργασία, δίκαιη αμοιβή και ισχυρό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι διαπραγματεύσιμος.

Απεργία δασκάλων και καθηγητών: Tι ισχύει για «κλειστά σχολεία» και σχόλασμα

Σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία. Οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία θα παραμείνουν κενές, και αν τα κενά είναι συνεχόμενα, οι μαθητές μπορεί να αποχωρήσουν νωρίτερα, σύμφωνα με απόφαση της διεύθυνσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη λειτουργία του Ολοήμερου στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, καθώς η απουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού ενδέχεται να οδηγήσει σε μη διεξαγωγή του Ολοήμερου Προγράμματος.