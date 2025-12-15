Ποιοι μαθητές δεν θα πάνε σχολείο και απολαύσουν μια μέρα αργίας στις 17 Δεκέμβρη.

Μια εβδομάδα χωρίζει τους μαθητές από τις σχολικές χριστουγεννιάτικες διακοπές και η προσμονή να τελειώσουν τα μαθήματα έχει χτυπήσει «κόκκινο». Βέβαια για μια μερίδα μαθητών έρχεται μια εμβόλιμη σχολική αργία που φέρνει κλειστά σχολεία αυτή την εβδομάδα και ουσιαστικά αποτελεί ένα ευχάριστο «διάλειμμα» από τα μαθήματα και τις σχολικές υποχρεώσεις. Η γιορτή του Αγίου Διονυσίου πολιούχου της Αίγινας και της Ζακύνθου που φέτος «πέφτει» Τετάρτη 17 Δεκέμβρη τιμάται με μεγάλη μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη στα δύο νησιά με πλήθος εκδηλώσεων και τιμητικών γιορτών.

Εύλογα οι μαθητές όλων των βαθμίδων και στα δύο νησιά την προσεχή Τετάρτη δεν θα προσέλθουν στις τάξεις τους και δεν θα κάνουν μάθημα με την επιστροφή τους στη σχολική καθημερινότητα να γίνεται την Πέμπτη 18 Δεκέμβρη. Από την 16η Δεκεμβρίου τα Δημόσια, Δημοτικά Καταστήματα, τα κτήρια των Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τα ιδιωτικά καταστήματα, οι οικίες και τα πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Αίγινας θα σημαιοστολιστούν. Το βράδυ θα φωταγωγηθούν τα Δημοτικά, Δημόσια Καταστήματα, οι Εκκλησίες και τα πλοία. Μάλιστα όπως σημειώνεται από τον Δήμο Αίγινας στις θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις παρακαλούνται να παρευρεθούν τα Σχολεία Α΄ θμιας και Β΄ θμιας Εκπαίδευσης, το ΔΙΕΚ. Αντίστοιχες είναι και οι εκδηλώσεις στην Ζάκυνθο που κρατάνε σχεδόν τέσσερις μέρες ώστε να δοξαστεί η μνήμη του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου το τριήμερο από 16 έως 19 Δεκεμβρίου 2025.