Απότομη αύξηση της γρίπης στη Γαλλία από τις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, νοσηλεύεται λόγω «σοβαρής περίπτωσης γρίπης».

Ο 74χρονος ταλαιπωρείται από τη γρίπη τις τελευταίες δέκα ημέρες και σήμερα, Δευτέρα, ανακοίνωσε το γραφείο του δημάρχου της πόλης Πο, αξίωμα που κατέχει από το 2014. «Η υγεία του βελτιώνεται αλλά απαιτείται η παρακολούθησή του από γιατρούς για λίγες ακόμα ημέρες», αναφέρει η ίδια ανακοίνωση.



«Είναι άσχημη περίπτωση γρίπης. Οι γιατροί προτίμησαν να νοσηλευτεί για να αποφευχθούν αναπνευστικές επιπλοκές. Αλλά είναι καλύτερα από σήμερα (Δευτέρα) το πρωί. Είναι υπό παρακολούθηση», είπαν στην εφημερίδα Le Parisien από το οικογενειακό περιβάλλον του Μπαϊρού.

Στις αρχές Δεκεμβρίου καταγράφηκε απότομη αύξηση της γρίπης στη Γαλλία, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο Δημόσιας Υγείας (10/12) και όλες οι μητροπολιτικές περιοχές τέθηκαν σε επίπεδο επιδημικού συναγερμού, με εξαίρεση την Κορσική.