Σε παιδιά 5-14 ετών τα υψηλότερα ποσοστά θετικότητας σε γρίπη στην Αγγλία.

Αντιμέτωπο με το χειρότερο σενάριο είναι το βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας (NHS), εξαιτίας του κύματος υπεργρίπης που τροφοδοτεί μετάλλαξη του ιού, η οποία σαρώνει τη χώρα και από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα παιδιά είναι οι υπερμεταδότες.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι νοσηλείες λόγω γρίπης στην Αγγλία αυξήθηκαν κατά 55%. Οι υγειονομικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες που νιώθουν άρρωστοι να φορούν μάσκα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε κάποια νοσοκομεία επίσης απαιτείται η χρήση μάσκας και γίνεται έκκληση για εμβολιασμούς κατά της γρίπης. Σχολεία επαναφέρουν μέτρα της εποχής της πανδημίας και κάποια από αυτά έκλεισαν προσωρινά, εξαιτίας των κρουσμάτων.

Τα υψηλότερα ποσοστά θετικότητας σε γρίπη στην Αγγλία καταγράφονται σε παιδιά από 5 έως 14 ετών. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές στα νοσοκομεία υψηλότερο είναι το ποσοστό στους άνω των 75 ετών και σε παιδιά μικρότερα από πέντε χρονών.

Η γρίπη «καλπάζει» στα σχολεία, καθώς τα παιδιά είναι υπερμεταδότες. Οι διακοπές των Χριστουγέννων ενδέχεται να βάλουν φρένο στις μεταδόσεις μεταξύ παιδιών, όμως οι οικογενειακές μαζώξεις λόγω γιορτών περιλαμβάνουν ηλικιωμένους οι οποίοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να επηρεαστούν πιο σοβαρά από τη γρίπη και να χρειαστούν νοσηλεία.

Η υποομάδα Κ

Τα αυξανόμενα κρούσματα γρίπης αποδίδονται στην «υποομάδα Κ» του στελέχους H3N2 της γρίπης Α και εκτιμάται ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πληθυσμός δεν έχει ανοσία σε αυτή τη μετάλλαξη.

Συνήθως, κάθε 100 άτομα που νοσούν από εποχική γρίπη τη μεταδίδουν σε 120 άτομα. Όμως, με την υποομάδα Κ τη μεταδίδουν σε 140 ανθρώπους.

Ο αριθμός όσων καταλήγουν στα αγγλικά νοσοκομεία με γρίπη είναι στο υψηλότερο επίπεδο για αυτή την περίοδο. Σημειώνεται ότι τα σχετικά στοιχεία άρχισαν να καταγράφονται το 2021, οπότε δεν αποτυπώνουν τις δύο χειρότερες περιόδους γρίπης των τελευταίων 15 ετών στη Βρετανία, το 2014-15 και 2017-18.

Πρωτοφανές κύμα υπεργρίπης - Το χειρότερο σενάριο για το NHS

Τα κρούσματα γρίπης στη Βρετανία φέτος άρχισαν να αυξάνονται ένα μήνα νωρίτερα από το συνηθισμένο, εξαιτίας της μετάλλαξης. Το NHS England έκανε λόγο για πρωτοφανές κύμα υπεργρίπης και προειδοποίησε ότι ακόμα δεν διαφαίνεται η κορύφωση.

«Αυτό το άνευ προηγουμένου κύμα υπεργρίπης φέρνει το NHS αντιμέτωπο με το χειρότερο σενάριο για αυτή την περίοδο του χρόνου και το προσωπικό ωθείται στα όριά του, προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει την καλύτερη δυνατή περίθαλψη στους ασθενείς», τόνισε η καθηγήτρια Μεγκάνα Πάντιτ, ιατρική διευθύντρια του NHS.

«Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται με γρίπη είναι εξαιρετικά υψηλός για αυτή την περίοδο του χρόνου. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι συνεχίζεται η αύξηση και ακόμα δεν διαφαίνεται κορύφωση, οπότε το NHS έχει εξαιρετικά δύσκολες εβδομάδες μπροστά του», συμπλήρωσε. Σημειώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα, γιατροί έχουν εξαγγείλει πενθήμερη απεργία.

Οι ασθενείς με γρίπη γεμίζουν πάνω 3 νοσοκομεία

Χαρακτηριστικό είναι πως σύμφωνα με το NHS England οι ασθενείς με γρίπη θα μπορούσαν να γεμίσουν πάνω από τρία νοσοκομεία την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Κατά μέσο όρο υπήρχαν 2.660 κρούσματα την ημέρα σε νοσοκομεία με γρίπη, αύξηση 55% σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα. Και η αύξηση συνεχίζεται την τρέχουσα εβδομάδα. Σε κάποια νοσοκομεία, 1 στις 10 κλίνες έχουν ασθενείς με γρίπη. Παράλληλα αυξάνεται ο αριθμός νοσηλευομένων με νοροϊό, που αυτή τη στιγμή φτάνει τους 350.

Μάλιστα, προβλέπεται ότι τα νοσοκομειακά περιστατικά γρίπης θα μπορούσαν να φτάσουν τα 5.000-8.000 τις 14 Δεκεμβρίου. Ο προηγούμενος υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί για ένα επταήμερο είναι 5.400 ασθενείς. Στη Σκωτία ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 25% την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Αύξηση καταγράφεται και σε άλλες περιοχές της Βρετανίας.

Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με μία ασυνήθιστα πρώιμη και σοβαρή περίοδο γρίπης φέτος. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν για αυξανόμενα κρούσματα εξαιτίας του μεταλλαγμένου στελέχους. Το ECDC ανέφερε τον προηγούμενο μήνα ότι τα κρούσματα αυξάνονται «πολύ νωρίτερα από ό,τι συνήθως» και κάλεσε τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν «χωρίς καθυστέρηση».

