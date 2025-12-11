Η ένταση κορυφώνεται στο GNTM 2025.

Ο δρόμος προς τον τελικό του GNTM 6, έχει αρχίσει και στενεύει με ένα από τους διαγωνιζόμενους να έχει την ευκαιρία να αγγίξει την κορυφή και να πάρει τον τίτλο και τα έπαθλα του φετινού διαγωνισμού.

Παράλληλα, όσο τα μοντέλα λιγοστεύουν στο σπίτι, αρχίζουν να φανερώνονται οι αδυναμίες, οι ζήλιες και οι εντάσεις μεταξύ τους, ενώ άλλοι ξεχωρίζουν για τις λήψεις τους και άλλοι για τον έντονο χαρακτήρα τους.

Η Ειρήνη, ο Ανέστης, ο Μιχάλης και ο Εντουάρντο, είναι μερικά από τα πρόσωπα που έχουν κερδίσει επανειλημμένος την προσοχή, ενώ νωρίτερα μέσα στο παιχνίδι, ο Νάρκισσος και ο Σάββας, είχαν πάρει και εκείνοι τα βλέμματα επάνω τους.

GNTM 6: Στον δρόμο για τον τελικό

Παρ’ όλα αυτά, όπως όλα δείχνουν, κάθε ένα από τα μοντέλα που βρίσκονται στο παιχνίδι, έχουν παλέψει και αξίζουν τη θέση τους στον διαγωνισμό, κάτι το οποίοι επιβεβαιώνεται σε κάθε νέο επεισόδιο του GNTM.

Σήμερα μάλιστα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, ο Ανέστης, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους κριτές με την απόδοσή του, γεγονός που οδήγησε τον Έντι να του κάνει επίσημη επαγγελματική πρόταση για τον συνοδεύσει στην νέα του καμπάνια για το προσωπικό του brand.

Ο Ανέστης, φάνηκε να έμεινε άφωνος την ώρα που του έγινε η πρόταση, ενώ κέρδισε το χειροκρότημα των συμπαικτών του και την αγκαλιά από τον αδερφό του, Έντι. Ο τελευταίος ωστόσο, στην κάμερα του διαγωνισμού, εκδήλωσε τη χαρά αλλά και την… ζήλια του.

Παράλληλα, μία απροσδόκητη ένταση δημιουργήθηκε μεταξύ του Μιχάλη και της Ειρήνης σήμερα. Ειδικότερα, όσο τα δύο αδέρφια μιλούσαν μεταξύ τους, η Ειρήνη καθόταν στον καναπέ δίπλα τους, ενώ ο Μιχάλης αποχωρούσε από το δωμάτιο.

Η Ειρήνη λοιπόν, απάντησε σε μία από τις απορίες του συμπαίκτη της, χωρίς να την έχει ρωτήσει εκείνος προσωπικά, μία κίνηση που τον έκανε να αντιδράσει:

«Το στόμα σου πρέπει να το ανοίγεις συνέχεια; Σου μιλάω πολύ ειλικρινά».

«Μπορείς να συνεχίσει να με προσβάλλεις», σημείωσε μεταξύ άλλων η Ειρήνη, ενώ ο Μιχάλης στην κάμερα του διαγωνισμού ανέφερε:

«Ότι και να γίνει θέλει να πάρει θέση. Πάρα πολλές φορές την έχει πει σε όλους, δεν σκέφτεται πριν μιλήσει, μιλάει άσχημα».

