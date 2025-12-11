Τα μοντέλα του GNTM 2025, σε μία δοκιμασία γεμάτη χαμόγελα και σουρεαλισμό!

Ο δρόμος προς τον τελικό έχει ήδη διαμορφωθεί με τους κορυφαίους οκτώ του GNTM 2025, να αισθάνονται πλέον πως ο ανταγωνισμός κορυφώνεται, οι δοκιμασίες γίνονται ακόμη πιο δύσκολες και οι απαιτήσεις των κριτών πληθαίνουν.

Όλα πλέον κρίνονται στην λεπτομέρεια και το κάθε λάθος «κοστίζει».

Το βράδυ της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου, τα μοντέλα, ήρθαν αντιμέτωπα με δύο διαφορετικές, σουρεαλιστικές και ιδιαίτερες δοκιμασίες.

Στην δοκιμασία επιβράβευσης, ο Έντι με την Ζεν, μπήκαν με φόρα στο σπίτι του διαγωνισμού, όπου ανακοίνωσαν στα μοντέλα πως θα πρέπει να ποζάρουν «περίεργα», φορώντας γύρω του μπαλόνια.

Όλες οι φωτογραφίες, ήταν εξαιρετικές, με την προσπάθεια της Ξένιας να ξεχωρίζει ανάμεσα στις υπόλοιπες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=fMhNeQ-WV64&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=9}

GNTM 6: Δέκατη δοκιμασία αποχώρησης – Η Άννα, αποχαιρέτησε το όνειρο

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, οι διαγωνιζόμενοι μεταφέρθηκαν σε ένα καλοκαιρινό resort, όπου τους υποδέχτηκαν η Άννα Πρέλεβιτς, η Ηλιάνα, ο Λάκης η Ζεν και οι εκλεκτοί καλεσμένοι τους, οι οποίοι συμμετείχαν στην φωτογράφιση των μοντέλων.

Η Κατερίνα Σαλακά, έδωσε το παρόν για να μεταφέρει θετική ενέργεια, ενώ ο Τάσος Τσιλίκουνας και ο Στρατής Μπέης από το First Dates, βρέθηκαν στη βίλα του διαγωνισμού.

Οι εκφράσεις, οι λήψεις και οι ερμηνείες των διαγωνιζόμενων, είναι όλα όσα έκριναν το τελικό αποτέλεσμα, με ορισμένους να δυσκολεύονται αισθητά και άλλους να μην καταφέρνουν να ξεχωρίσουν από το σύνολο.

Ο Μιχάλης λοιπόν, ως νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας, κλίθηκε να μοιράσει τα σετ στους διαγωνιζόμενους, ενώ με αυξημένη αυτοπεποίθηση, έδωσε το disadvantage του μειωμένου χρόνου στην Ειρήνη και την Άννα.

Στο πλατό, ο Ανέστης, κατάφερε να αποσπάσει πολύ θετικά σχόλια, ενώ ο Έντι, ενθουσιασμένος με το παρουσιαστικό του και την πόζα του, σηκώθηκε από τη θέση του για να κάνει μία επίσημη επαγγελματική πρόταση στο ανερχόμενο μοντέλο.

Ο Ανέστης, σαστισμένος και περήφανος, δέχτηκε την πρόταση, με τον Εντουάρντο, τον αδερφό του, να δηλώνει περήφανος, χωρίς να κρύψει τη ζήλια του.

Έτσι λοιπόν, τα μοντέλα που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να ανέβουν στο βάθρο, ήταν: ο Γιώργος, ο Ανέστης και η Ξένια.

Εκείνος όμως που ξεχώρισε, ήταν ο Ανέστης, κατακτώντας την κορυφή της αποψινής δοκιμασίας, τα 600 ευρώ και τη διαμονή στη βίλα του σπιτιού. Η φωτογραφία του, ήταν αντάξια των προσδοκιών, αποτυπωμένη σε μία άκρως σουρεαλιστική εικόνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=OUnsfsW-R44&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=2}

Στον αντίποδα ωστόσο, βρέθηκαν: ο Μιχάλης, η Άννα και η Μιχαέλα.

Η Άννα, δεν κατάφερε να μεταφέρει τον απαραίτητο σουρεαλισμό, καθώς έφτασε στο πλατό μία καλή, αλλά όχι ιδανική λήψη για το ζητούμενου. Έτσι λοιπόν, αποχώρησε ιδιαίτερα απογοητευμένη από το αποτέλεσμα της, λίγο πριν από την τελική πεντάδα.

Όπως λοιπόν είναι κατανοητό, τα περιθώρια αρχίζουν να στενεύουν. Τα μοντέλα, πρέπει να αποδεικνύουν καθημερινά πως αξίζουν τη θέση στο διαγωνισμό, ενώ με τη σειρά τους, οι κριτές δυσκολεύονται να πάρουν την κάθε απόφαση. Η Ηλιάνα μάλιστα, δίνοντας την τελευταία φωτογραφία στο πλατό φαίνεται να δάκρυσε από την συγκίνηση και την ένταση.

{https://www.youtube.com/watch?v=bcNphW_QU0Q&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}