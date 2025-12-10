Ο Λάκης Γαβαλάς σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή του «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε ο Λάκης Γαβαλάς, το απόγευμα της Τετάρτης 10, Δεκεμβρίου, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, αναφέρθηκε στην πορεία της καριέρας του, ενώ μίλησε και για την περίοδο που πέρασε στη φυλακή, ενώ εστίασε και στη συμμετοχή του στο φετινό GNTM, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, το λόγο για τον οποίο είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στις προηγούμενες παραγωγές.

Όσα αποκάλυψε ο Λάκης Γαβαλάς για τη συμμετοχή του στο GNTM

Μιλώντας αρχικά για την περίοδο που βρέθηκε στη φυλακή, ο Λάκης Γαβαλάς, τόνισε πως είχε μία πολύ όμορφη υποδοχή: «Εμένα όλοι οι άνθρωποι μου είπανε «Μη φοβάσαι Γαβαλά, είμαστε εμείς εδώ!». Έχω σεβασμό κι αξιολόγηση για τη στιγμή. Αν κάποιος μου πει ότι είσαι μάγκας για αυτά δεν μου άρεσε, πάει, πέρασε», τόνισε χαμογελώντας μεταξύ άλλων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deunrj09vyix?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσον αφορά τη συμμετοχή του στο φετινό GNTM, ο σχεδιαστής μόδας, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους απείχε τις προηγούμενες χρονιές. Ειδικότερα, αποκάλυψε, πως και στο παρελθόν είχε δεχτεί προτάσεις, ωστόσο δεν ήθελε να συμμετάσχει καθώς ήταν αυξημένα τα ποσοστά της ίντριγκας, μία συνθήκη η οποία δεν ταιριάζει στη δική του ιδιοσυγκρασία:

«Έχω μάθει γιατί εκπαιδεύω και 148 παιδιά στις σχολές… Εκεί, δεν είναι μόνο το σετ που τα βλέπαμε. Τα βλέπαμε τα παιδιά σε έναν διάδρομο, σε άλλε στιγμές. Δηλαδή, βλέπεις τώρα ένα παιδί, να τρώει το σάντουιτς με λαχτάρα και του λέω «έτσι, με αυτή τη λαχτάρα θα βγεις στο stage και θα σκίσεις. Το παιδί δηλαδή, παίρνει κάτι, δεν είναι ότι τα χρησιμοποιείς και σε χρησιμοποιούν μόνο αυτή τη στιγμή. Γι’ αυτό μην βλέπετε μόνο αυτό το αποτέλεσμα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Θεωρώ, ότι είναι μία εξαιρετική παραγωγή, υπήρχε σύμπνοια. Εγώ, σαν εργοδότης, θα ήθελα πιο δυνατά στοιχεία και πράγματα, αλλά και στη δική μου εταιρία όταν είχα, πάντα ήθελα κάτι περισσότερο…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deunnxz51i29?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Στα προηγούμενα GNTM, δεν πήγαινα γιατί ήταν όλο με ίντριγκες και δεν μου άρεσε όλο αυτό το πράγμα», τόνισε ο Λάκης Γαβαλάς και συνέχισε απαντώντας στα ερωτήματα της Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Ναι καλέ, με καλούσαν».

Τέλος, αναφερόμενος στη Βίκυ Καγιά, δήλωσε πως η άποψή του ήταν πως δεν θα εναρμονιζόταν με το κόνσεπτ που υπάρχει τώρα: «Είχα πει ότι η Βίκυ Καγιά έπρεπε να πάει σπίτι και να ξεκουραστεί και τώρα είπε πως έπρεπε να γυρίσει. Άφησε ένα στίγμα σε αυτό το show, αλλά επειδή όλα έπρεπε να αλλάξουν νομίζω, η Βίκυ δεν θα ήταν βολεμένη σε ένα τέτοιο κόνσεπτ. Θα έλεγα πως δεν θα της έλειπε γιατί άλλαξαν τα δεδομένα. Και τώρα εμένα μου πάει. Η παραγωγή δεν θέλει ίντριγκες με τα παιδιά…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deunvsqcpn15?integrationId=40599y14juihe6ly}