Τα περιθώρια στενεύουν στο GNTM 2025. Η αλήθεια πίσω από την αποχώρηση της Ελένης.

Το GNTM 6, έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή με τους διαγωνιζόμενους να παλεύουν διαρκώς για μία θέση στον τελικό, δίνοντας ο κάθε ένας τον καλύτερό του εαυτό.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, τα μοντέλα κλίθηκαν να ποζάρουν πάνω σε μηχανές και να ταξιδέψουν τους κριτές, σε όλο το κόσμο, από το Λονδίνο στην Ιταλία και πίσω στην Ελλάδα, ενώ στο πλευρό τους είχαν την Κάτια Ταρμπάνκο και τον Έντουαρντ Στεργίου.

Την κορυφή κατέκτησε ο Μιχάλης, έχοντας αποδώσει στο έπακρο, ενώ στην έξοδο οδηγήθηκε η Ελένη, ύστερα από αρκετές ευκαιρίες που είχε λάβει από τους κριτές.

GNTM 6: Όλη η αλήθεια πίσω από την αποχώρηση της Ελένης

Σήμερα, Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου λοιπόν, η Ελένη, βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Breakfast@Star», όπου και μίλησε για τα όσα έλαβαν χώρα στο επεισόδιο της Παρασκευής, σχολιάζοντας δε και τα όσα δήλωσαν για εκείνη η συμπαίκτες της.

«Πήγα στο παιχνίδι, έτοιμη να τα δώσω όλα. Θεωρώ ότι έδωσα ό,τι είχα, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά. Έδωσα ό,τι είχα. Μπορεί να ήταν μία κακή στιγμή που έφυγα», δήλωσε αρχικά μιλώντυας για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό.

Όσον αφορά το κόσνεπτ που την έβγαλε από τη βίλα, η Ελένη, ανέφερε: «Κόμπλαρα εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω γιατί κόλλησα… Δεν κόλλησα λόγω του Έντουαρντ, κόλλησα λόγω του κόσνεπτ μάλλον. Ο Έντουαρντ ήταν πολύ ευγενικός».

Σε αυτό το σημείο, η Ελένη, παρακολούθησε με τους συντελεστές της εκπομπής την φωτογράφιση της, μαζί με τα όσα δήλωσαν οι συμπαίκτες της για την παρουσία της στον διαγωνισμό.

Ο Μιχάλης, μάλιστα ανέφερε για εκείνη: «Η Ελένη, δεν θεωρώ ότι είχε να δώσει κάτι παραπάνω στον διαγωνισμό. Δεν ήταν τόσο καλή στις φωτογραφίες σε σχέση με όλους εμάς, θεωρώ ήταν ένα τσακ πίσω. Δεν είχε δείξει τον πραγματικό της εαυτό, δεν είχε και τόσο καλή πορεία».

Ο Γιώργος με τη σειρά του, δήλωσε στην κάμερα του «Breakfast@Star»: «Παρόλο που η Ελένη ήταν φίλη μου, περίμενα να αποχωρήσει. Άργησε να ξεκλειδωθεί και επειδή ο διαγωνισμός τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, θεωρώ ότι η Ελένη, άρχισε να το βρίσκει αργά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-desppxozf1ux?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο σήμερα, η Ελένη, σχολιάζοντας την αποχώρηση και τα λόγια των συμπαικτών της, ανέφερε: «Θεωρώ, ότι έχουν ένα δίκιο ότι άργησα να ξεκλειδωθώ. Δεν θεωρώ ότι είχαν οι υπόλοιποι κάτι παραπάνω. Ο Μιχάλης ας πούμε… Δεν παίρνω προσωπικά το σχόλιο. Είχε κάποιες καλές φωτογραφίες, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει κάτι ξεχωριστό».

«Δεν θεωρώ ότι είχα πολλές ευκαιρίες, θεωρώ ότι έδωσα κάτι παραπάνω από αυτούς που έχουν φύγει. Δίκαια ο κάθε ένας έφυγε τη στιγμή που έπρεπε να φύγει. Η Μιχαέλα είχε καλύτερη φωτογραφία».

Μιλώντας μάλιστα για τα όσα γινόντουσαν πίσω από της κάμερες σημείωσε: «Ήμουν αληθινή στον διαγωνισμό. Θεωρώ ότι λίγο πολύ δεν ήταν ο εαυτός τους. Δεν γνωριζόμασταν αλλά, εντάξει».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο πλατό του «Breakfast@Star», σχολιάστηκε και η σχέση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Εντουάρντο και την Ειρήνη, κάτι το οποίο φαίνεται να έχει φθείρει τη σχέση των δύο αδελφών.

Η Ειρήνη, στην κάμερα της εκπομπής, σχολίασε σχετικά με αυτό: «Με εμένα και τον Εντουάρντο, υπάρχει φλερτ. Δεν υπάρχει λόγος να λέω ψέματα. Όλα φαίνονται. Ο Έντι είναι ένα πολύ όμορφο παιδί, με καταλαβαίνει, όλο αυτό μας έχει φέρει κοντά. Το πώς θα συνεχιστεί το φλερτ, θα φανεί έξω από το παιχνίδι. Ο κάθε ένας θα κάνει το καλύτερο για τον εαυτό του. Κοιτάμε να μην φέρουμε ο ένας τον άλλον σε δύσκολη θέση… Κάποια καυστικά σχόλια υπάρχουν. Τώρα αν με σχολιάζουν ή αν λένε κάτι πίσω από την πλάτη μου δεν το ξέρω. Πολλές φορές οι άνθρωποι εστιάζουν στα λάθος πράγματα για να έχουν κάτι να πουν. Αυτά τα σχόλια δεν με ακουμπάνε».

Πάνω σε όλα ακούστηκαν από το σπίτι του διαγωνισμού, η Ελένη, τοποθετήθηκε ως εξής: « Εννοείται υπάρχει ένα φλερτ. Δεν θεωρώ ότι αυτό φλερτ τους επηρεάζει τόσο πολύ, αλλά σχολιάζεται, θεωρώ κακοπροαίρετα… Με τον Ανέστη, ήμασταν κοντά. Δεν είχαμε ποτέ κάτι ερωτικό. Πρόβλημά του το πώς τα θέτει τα πράγματα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-desq0ofvn7up?integrationId=40599y14juihe6ly}