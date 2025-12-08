Αργύρης Αγγέλου, Προκόπης Αγαθοκλέους και Παντελής Βλαχόπουλος, στο πλατό του «The 2Night Show».

Απόψε, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Προκόπη Αγαθοκλέους.

Σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, ο ηθοποιός, που ενσάρκωσε με απόλυτη επιτυχία τον εμβληματικό ρόλο του Άγιου Παΐσιου, μοιράζεται τις συγκλονιστικές του εμπειρίες από τα γυρίσματα στο Άγιο Όρος, κάνοντας λόγο ακόμη και για «θαύματα» που βίωσε.

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους εξομολογείται τι τον άγχωσε περισσότερο σε αυτόν τον απαιτητικό ρόλο, μιλάει ανοιχτά για τη δική του πίστη και αποκαλύπτει τι του προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση στο κελί του Αγίου.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στον τρόπο που διαχειρίζεται πλέον τη μεγάλη αγάπη του κόσμου μετά την προβολή της σειράς και κάνει μία αναδρομή στην πλούσια καριέρα του, τόσο στις τηλεοπτικές σειρές στην Κύπρο όσο και στις θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα.

Παράλληλα, μιλάει με λόγια λατρείας για την οικογένειά του, για τη σύζυγό του, ηθοποιό Μαρίνα Μανδρή και τα δύο τους παιδιά, τονίζοντας πως δεν υπήρξε ποτέ επαγγελματικός ανταγωνισμός μεταξύ τους παρά μόνο στήριξη και φροντίδα.

Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για την παράσταση «Άρωμα Γυναίκας» στο θέατρο ΒΡΕΤΑΝΙΑ και τη συνεργασία του με τη σπουδαία Ξένια Καλογεροπούλου.

{https://www.youtube.com/watch?v=lJ5q7aVWTnY}

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Αργύρης Αγγέλου, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», αλλά ετοιμάζεται πυρετωδώς και για το πολυαναμενόμενο επετειακό επεισόδιο της σειράς «Στο Πάρα Πέντε».

Ο αγαπημένος ηθοποιός δηλώνει χαρούμενος για την επιστροφή του στη μικρή οθόνη μετά από 12 χρόνια απουσίας, ενώ εξομολογείται πως υπήρξε στιγμή που σκέφτηκε να παρατήσει την υποκριτική.

Σε μία νοσταλγική αναδρομή στα παιδικά του χρόνια, μοιράζεται με τον Γρηγόρη αναμνήσεις από το μανάβικο του πατέρα του στη Χαλκίδα, όπου εργαζόταν για να βγάλει το χαρτζιλίκι του.

Στη συνέχεια, αποκαλύπτει τι θα δούμε να γίνεται με τον Φώτη Βουλινό, αλλά και με τους υπόλοιπους χαρακτήρες στο επετειακό επεισόδιο του «Στο Πάρα Πέντε».

Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για τις θεατρικές του εμφανίσεις, στην παράσταση «Annie» στο θέατρο Παλλάς και στην παράσταση «Ο Πουπουλένιος» στο Σύγχρονο Θέατρο, αλλά και για την ραδιοφωνική πρωινή του εκπομπή στον KISS 92.9 με την Zoe Pre.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τον Παντελή Βλαχόπουλο, τον διευθυντή του «SPORT24» και καθηγητή αθλητικής δημοσιογραφίας στο «ANT1 Media Lab».

Ο έμπειρος δημοσιογράφος μιλάει για τους σύγχρονους αθλητικογράφους, καθώς και για τους κανόνες και τα λάθη που πρέπει να αποφεύγονται, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες δεοντολογίας.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στην επαγγελματική του πορεία και αποκαλύπτει από ποιους αθλητές θα ήθελε να πάρει συνέντευξη στο μέλλον.

Τέλος, μιλάει για το βιβλίο του «Τρωτός Άτρωτος», τη βιογραφία του «δράκου» του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτη Γιαννακη, και περιγράφει πώς κατάφερε να ολοκληρώσει αυτό το ξεχωριστό έργο.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.