«Πόρτο Λεόνε»: Στην γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Sneak preview, από το αποψινό επεισόδιο.

Όλες οι εξελίξεις από το αποψινό επεισόδιο «Πόρτο Λεόνε». Ο Γρηγόρης μαθαίνει το μυστικό της Αγγελικής, τη σχέση της με τον Στράτο.

Πώς θα αντιδράσει;

Η Βούλα τα χάνει όταν βλέπει τον Ορέστη να µπαίνει στην αυλή του σπιτιού της !

«Πόρτο Λεόνε»: Απόψε στις 22:30

Επεισόδιο 22

Ο Γιάμαρης αποκαλύπτει στην Γαλήνη ότι η Αγγελική είχε σχέση µε τον Στράτο κι εκείνη μεταφέρει την πληροφορία εκεί που θεωρεί απαραίτητο, ενώ παράλληλα οι επαφές Γαλήνης και Αγγελικής γεμίζουν υπονοούμενα.

Η βραδιά προς τιμήν της Αγγελικής / Άντζελας είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο Ντίνος Βούλγαρης την ευχαριστεί γι’ άλλη μία φορά παρουσία του αστυνόμου Γιάμαρη.

Η Άντζελα ρωτά τον Σπύρο Γιάμαρη αν έχει αποκαλύψει στην Γαλήνη για το παρελθόν της … Ο Σπύρος τη διαβεβαιώνει ότι δεν έχει πει ότι ήταν στη δούλεψη του Καπετανάκου.

Ο Γρηγόρης φανερά θυμωμένος με τη μητέρα του την Γαλήνη την επιπλήττει για την αγενή της συμπεριφορά προς την επίτιμη καλεσμένη τους. Της λέει ότι γι’ αυτή τη γυναίκα έχει συναισθήματα και της ζητά επιτακτικά να του αποκαλύψει τι ξέρει για την Αγγελική.

{https://www.youtube.com/watch?v=LvY7pyhXgVg}

Τελικά, η Γαλήνη του αποκαλύπτει ότι η Αγγελική είχε σχέση με τον Στράτο και μαζί είχαν κανονίσει να φύγουν για την Αμερική…

Ο Γρηγόρης μένει εμβρόντητος μετά απ’ αυτή την αποκάλυψη… Η Αλεξάνδρα απολαμβάνει το γεγονός ότι ο Αντρέας θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και συγχρόνως συνειδητοποιεί ποια είναι η γυναίκα που έχει κλέψει την καρδιά του, ενώ ο Στελάρας δεν ξέρει πώς να αντιδράσει μπροστά στην ψυχολογική πίεση που δέχεται από το αφεντικό του, που του ζητάει συγκεκριμένες απαντήσεις προκειμένου να αποδείξει την αφοσίωσή του.

Ο Γιάμαρης πηγαίνει µε την Καίτη στο σημείο που βρέθηκε νεκρός ο Ζήσης και βρίσκει ένα στοιχείο που αλλάζει το αφήγημα της αστυνομίας, ενώ η Βούλα τα χάνει όταν βλέπει τον Ορέστη να µπαίνει στην αυλή του σπιτιού της.

{https://www.youtube.com/watch?v=ehzvpZ-5JOg}

Ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) φανερά θυμωμένος με τη μητέρα του την Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) την επιπλήττει για την αγενή της συμπεριφορά προς την επίτιμη καλεσμένη τους.

Της λέει ότι γι’ αυτή τη γυναίκα έχει συναισθήματα και της ζητά επιτακτικά να του αποκαλύψει τι ξέρει για την Αγγελική.

Τελικά, η Γαλήνη του αποκαλύπτει ότι η Αγγελική είχε σχέση με τον Στράτο και μαζί είχαν κανονίσει να φύγουν για την Αμερική…

Ο Γρηγόρης μένει εμβρόντητος μετά απ’ αυτή την αποκάλυψη…

{https://www.youtube.com/watch?v=8GaEbpdUPlE}

Η Κοραλία κάθεται μελαγχολική έξω από το καμπαρέ, είναι βαθιά ανήσυχη για την κατάσταση στη ζωή Βίκυς (της φίλης της) και των παιδιών της.

Η Λουίζα (Χριστίνα Στεφανίδη) της φέρνει ένα ποτό για να πάρει δυνάμεις και να ξαναμπεί με ζήλο στη δουλειά.

Η Ντόρα κάνει βόλτες γύρω και η Κοραλία της δίνει το ποτό για να την κάνει να σιωπήσει και να την αφήσει στην ησυχία της.

Η Φωφώ βγαίνει να ελέγξει την κατάσταση, η Κοραλία, φανερά προβληματισμένη, εκρήγνυται μετά από μία μπηχτή της Ντόρας και βρίζοντας ξαναμπαίνει στο μαγαζί.

Η Φωφώ ρωτά την Ντόρα αν κατάφερε να μάθει τι είναι αυτό που απασχολεί την Κοραλία…