Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες και γιατί ο κ.Ζιακόπουλος μιλά για πρόωρες Αλκυονίδες.

Η κακοκαιρία Byron με τις σαρωτικές καταιγίδες και τα τεράστια ύψη νερού πέρασε στο παρελθόν με τον καιρό να μπαίνει σε νέα μονοπάτια που σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου συνοδεύεται από αναβροχιά και συνθήκες που παραπέμπουν σε πρόωρες «Αλκυονίδες.»

Όπως επισημαίνει με ανάρτησή του στο ιστολόγιο του ο κ. Ζιακόπουλος η χώρα θα βιώσει ένα καιρικό διάλειμμα από τα έντονα φαινόμενα το οποίο χαρακτηρίζει ώς «Αλκυονίδες» για… στέγνωμα και ξόδεμα νερού – όχι για γέννες!. Σύμφωνα με τα γραφόμενα του η χώρα μας εισέρχεται σε περίοδο αναβροχιάς, με φαινόμενα δυσκολοπρόβλεπτης διάρκειας.

Αν και παραδοσιακά οι «Αλκυονίδες ημέρες» συνδέονται με ήπιες και ήρεμες περιόδους στα μέσα Γενάρη εν προκειμένω ο όρος χρησιμοποιείται περισσότερο για να περιγράψει την έλλειψη βροχής που θα καταγραφεί το προσεχές διάστημα. Από αυτά συνάγεται ότι η απουσία βροχοπτώσεων απαιτεί προσοχή όσον αφορά την κατανάλωση νερού και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Οι αγρότες και οι κάτοικοι περιοχών με μειωμένη υγρασία καλούνται να παρακολουθούν τις τοπικές προβλέψεις, ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα τις δραστηριότητές τους.

Mάλιστα όπως τονίζει ο κ. Ζιακόπουλος «Μετά την Αννούλα του μικρού βοριά, αναβροχιά δυσκολοπρόβλεπτης διάρκειας!». Παρά το γεγονός ότι οι Αλκυονίδες παραδοσιακά συνδέονται με ήπιες καιρικές ημέρες στα τέλη του χειμώνα, η φετινή περίοδος φαίνεται να φέρνει ήπιες και ξηρές συνθήκες νωρίτερα από το συνηθισμένο, με περιορισμένες βροχοπτώσεις και διακυμάνσεις θερμοκρασίας.