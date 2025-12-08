Βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο καιρός, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, έχει αρχίσει και βελτιώνεται και αυτός ο ήπιος καιρός θα κρατήσει περίπου 5 με 7 ημέρες.

Ο Ωμέγα εμποδιστής θα κλείσει τον δρόμο στις κακοκαιρίες.

Κοντά στα Χριστούγεννα θα αλλάξει και πάλι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία με κρύο, βροχοπτώσεις και χιόνια στα βουνά.

Ο καιρός θα είναι αρκετά άστατος τα Χριστούγεννα.

Σήμερα, σγά σιγά προς τη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει.

Ανατολικότερα της οροσειράς της Πίνδου και αργότερα, τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από βροχές.

Οι άνεμοι, βοριάδες έως και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία, σε μικρή πτώση έως και το μεσημέρι.

Θα κάνει κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί τις επόμενες ημέρες, το μεσημέρι θα ανεβαίνει και προς το τέλος της εβδομάδας είναι πιθανόν η θερμοκρασία θα φθάσει ακόμα και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, σήμερα θα κυριαρχήσει ο καιρός του βοριά και κυρίως προς τη βόρεια Αττική θα συναντήσουμε και λίγες ασθενείς τοπικές βροχές. Εως και 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται συννεφιές και λίγες βροχές προς την πλευρά της Χαλκιδικής, θα επκρατήσει ένας βορειοανατολικός άνεμος, ενώ το κρύο θα είναι έντονο νωρίς το πρωί αλλά και το βράδυ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τρίτη, θα έχουμε κάποια υπολείμματα του καιρού του βοριά και θα δούμε και λίγες βροχές κυρίως προς την περιοχή της Εύβοιας, των Σποράδων, προς τα βουνά της Αττικής και της Βοιωτίας όπως και στην περιοχή της Κρήτης, στα βουνά πιο πολλές οι βροχές.

Από την Τετάρτη και στη συνέχεια μιλάμε για καθαρό καιρό στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί ενώ ο υδράργυρος θα ανεβαίνει σιγά σιγά για να φθάσουμε κοντά στην Παρασκευή και το Σάββατο, όπου τοπικά θα ξεπερνάμε ακόμη και τους 20 βαθμούς, ιδιαίτερα για την κεντρική και νότια Ελλάδα.

