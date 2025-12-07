Αναλυτικά όσα αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Στην τάση του καιρού των επόμενων ημερών αναφέρθηκε ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, επισημαίνοντας πως αν και θα πλησιάσουν τη χώρα μας ψυχρές αέριες μάζες, αυτές δε φαίνεται να την επηρεάζουν ιδιαίτερα, κάνοντας τον χειμώνα να αργεί λίγο ακόμα να έρθει.

Όπως τόνισε ο ίδιος από αύριο Δευτέρα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, που όμως θα εξασθενήσουν μέχρι το βραδυ.

Στα Ιόνια νησιά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές όπως και από την άλλη πλευρά στα Δωδεκάνησα.

Στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στην Αττική θα σημειωθουν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ακόμη, ο ίδιος ανέφερε πως: «Μετά το μεσημέρι της Δευτέρας θα επικρατήσουν 7-8 μποφόρ που θα φτάσουν έως και 9 γι΄αυτό να γνωρίζετε ότι ίσως υπάρξουν προβλήματα με τον απόπλου». Η θερμοκρασία θα είναι ήπια σε όλη τη χώρα, αν και θα σημειώσει μικρή μείωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Τρίτη το ξημέρωμα θα σημειωθούν σε Κρητη και Εύβοια μπόρες, που όμως δε θα διαρκέσουν, ωστόσο θα υπάρχουν άνεμοι στο Αιγαίο.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και ήπιες θερμοκρασίες, όπως και την Παρασκευή, οπότε ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε όλη τη χώρα και θα έχουν κοπάσει και οι άνεμοι.

«Από την άλλη εβδομάδα 13-18/12 θα μας πλησιάσει μια ψυχρή μάζα αλλά δε θα μας επηρεάσει ιδιαίτερα.

Οι αέριες μάζες θα επηρεάσουν, ίσως λίγο την ανατολική Ελλάδα αλλά ο καιρός δε θα είναι ακόμα χειμωνιάτικος, σε καμία περίπτωση».

Δείτε αναλυτικά όσα είπε:

{https://www.youtube.com/watch?v=xG7kL1k7Ydg}